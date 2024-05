Corsa salvezza, il Frosinone riceve l’Inter 

In serie positiva da sei turni, che hanno portato 8 punti facendogli raggiungere quota 32, a -1 dal Cagliari, il Frosinone oggi ospita l’Inter nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A senza il difensore centrale Romagnoli (infortunato) e lo squalificato Barrenechea. Però, nonostante sia una gara fondamentale in chiave-salvezza, i ciociari sono ottimisti e puntano al bersaglio grosso contro i campioni d’Italia in uno stadio tutto esaurito.

Di Francesco

«A centrocampo dovremo cambiare geometrie anche se l’atteggiamento dovrà essere il solito», ha sottolineato il tecnico Di Francesco, «per noi può essere una partita jolly per raggiungere il nostro obiettivo». Poi l’accenno a Ranieri: «Ha ragione, avrei preferito che le gare si giocassero in contemporanea. Una partita di lunedì può dare magari a una squadra due risultati su tre mentre chi gioca prima deve lottare su tutto». C’è da dire che l’Inter è reduce dalle polemiche a causa della sconfitta col Sassuolo, che ha consentito agli emiliani di tornare in corsa per la salvezza, e quindi potrebbe giocare a sua volta per vincere. «Ma dobbiamo pensare a noi e puntare sulle motivazioni che dovranno fare la differenza», rimarca Di Francesco, «siamo padroni del nostro destino». Nelle ultime tre giornate il Frosinone giocherà due volte in casa (la seconda con l’Udinese). «Abbiamo costruito il nostro campionato tra le mura amiche e spero che il trend continui».

I campioni

I nerazzurri dal canto loro non hanno più alcunché da chiedere al torneo dopo aver vinto lo scudetto e visto sfumare la possibilità di superare quota 100 punti in campionato dopo aver anche accarezzato il sogno di battere il record della Juventus (102). Il tecnico Simone Inzaghi, per il quale il rinnovo del contratto è stato definito una «formalità» dal club, è pronto a confermare il turnover già visto contro il Sassuolo: la volontà è far scendere in campo chi ha giocato meno sinora. Sarebbero sette i cambi con Sommer in porta, De Vrij, Bisseck e Carlos Augusto in difesa, Darmian e Dimarco sulle fasce, Asllani, Frattesi e Barella a centrocampo, Arnautovic e Thuram in avanti.

