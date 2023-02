Corsa playoff,  la Techfind si rilancia 

Il ritorno alla vittoria dopo tre turni di astinenza ha un sapore dolcissimo per la Techfind Selargius, che si è rilanciata nella corsa playoff dell’A2 Femminile di basket dominando Vigarano al PalaVienna.

Una prova con poche sbavature per le giallonere, che senza Srot (impegnata con la Slovenia) hanno tirato fuori dal cilindro la miglior Makurat della stagione. Il prospetto polacco, che a fine stagione volerà in Ncaa per giocare con Vanderbilt, ha dato una sostanziosa mano alle sue, mettendo a referto ben 28 punti conditi da 10 rimbalzi.

Il successo ha consentito di agguantare la settima posizione a quota 20, in piena bagarre per la post season.

Coach Righi non può che essere soddisfatto: «Avevo chiesto alla squadra di badare soprattutto al risultato», afferma, «invece siamo stati protagonisti di una prestazione molto solida sia in difesa che in attacco. Contro Vigarano sono entrati tutti quei tiri aperti che invece il canestro aveva rifiutato a Battipaglia. La cosa importante era ritrovare fiducia e ci siamo riusciti».

Il talento di Makurat può essere un’arma in più nella corsa ai playoff: «Agata arrivava da un momento complicato», spiega il tecnico, «ha tratto energia dalla metà campo difensiva per diventare protagonista in attacco. Sono contento del suo apporto, ma anche di quanto offerto dal resto della squadra. Nessuna giocatrice vince mai da sola».

La classifica del Girone Sud non è mai stata così corta: tra la prima e la settima posizione ballano appena 6 punti. «C’è tanto equilibrio», conferma, «si può vincere o perdere contro qualsiasi avversario. I punti ci servivano come il pane per tenere il ritmo delle dirette concorrenti». Sabato prossimo a Selargius arriva Patti, co-capolista insieme a Empoli: «Con l’innesto di Verona sono diventate la squadra più completa del lotto», conclude Righi, «ma non partiamo battuti. Siamo pronti a giocarci le nostre carte».



