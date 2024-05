Corsa per Strasburgo con 17 candidati sardi Ma i siciliani sono 63 

Alla fine sono saliti a diciassette i candidati sardi delle Europee, con dieci donne e sette uomini. Un equilibrio di genere che per una volta pende sul lato femminile, ma non è frutto di alcuna rivoluzione politica: nel voto che decide i nuovi deputati di Strasburgo, la Sardegna corre insieme alla Sicilia nel collegio delle Isole, pagando in partenza lo svantaggio demografico. Le due regioni hanno una differenza di popolazione di poco inferiore ai tre milioni e mezzo di abitanti, ciò che rende complicata – ma non impossibile – l’elezione dei candidati sardi. In casi come questi, la politica notoriamente chiede alle donne un sacrificio maggiore in termini di partecipazione.

Seggi aperti

Per le Europee si vota tra due week-end, l’8 e 9 giugno. Un sabato e una domenica. I seggi apriranno rispettivamente dalle 14 alle 22 e dalle 7 alle 23 (in ventisette Comuni sardi, con Cagliari e Sassari in testa, ci sono anche le Amministrative). Lo spoglio delle schede per Strasburgo inizia subito dopo la chiusura dei seggi. Le liste della circoscrizione insulare sono da otto, pari al numero di parlamentari Ue che le due regioni eleggono. Ciascun elettore può esprimere sino a tre preferenze. Su dieci liste, a fronte di diciassette candidati sardi, ci sono 63 siciliani.

I partiti leader

In Sardegna, sia FdI che Pd, le prime due forze politiche nazionali per consenso, hanno deciso di puntare su un solo candidato. Insieme a Giorgia Meloni, che è capolista in tutte le cinque circoscrizioni nazionali delle Europee, Isole comprese, è in corsa il deputato cagliaritano Salvatore Deidda. La dem scelta è invece la psicologa Angela Quaquero. La capolista del Pd è la segretaria Elly Schlein.

Forza Italia e M5S

Azzurri e Cinque Stelle si presentano alle urne con la formula del ticket uomo-donna. Il patto di genere tutto sardo è formato da Michele Cossa e Maddalena Calia, quota Riformatori il primo, berlusconiana la seconda. Cossa è candidato nella lista di Forza Italia perché il partito di Tajani ha siglato un accordo con le forze moderate, tra cui i liberal democratici sardi. Ticket uomo-donna anche per i Cinque Stelle, ma in compartecipazione tra le due isole: per i siciliani c’è Giuseppe Antoci, mentre Cinzia Pilo è la metà sarda. Questo è l’abbinamento di punta, voluto dai vertici del partiti, ma ci sono anche altri candidati, come l’algherese Matteo Porcu.

Avs, Lega e Libertà

Su un uomo e una donna punta anche Avs: il partito di Bonelli ha scelto il segretario regionale Francesco Muscau, mentre Sinistra italiana ha candidato Ilaria Salis, l’insegnante di origini cagliaritane detenuta in Ungheria da febbraio 2023, anche se da una settimana è ai domiciliari. Un solo nome sardo anche per il Carroccio: il coordinamento regionale ha dato il via libera all’ex senatrice Lina Lunesu. Ma nel collegio delle Isole si presenta pure il contestato generale Roberto Vannacci, su cui Salvini ha scommesso in solitario con l’obiettivo di sorpassare nuovamente Forza Italia. Barbara Figus, espressa dal Popolo della famiglia, è entrata in Libertà, il cartello elettorale fondato da Cateno De Luca.

Santoro e i moderati

Gianni Fresu, Federica Baccoli ed Elisa Monni formano la terna di “Pace, Terra, Dignità”, mentre Martina Benoni, Gianfranco Damiani e Nicola Trudu sono in lista con Azione. Pietrina Putzolu, infine, è la bandiera sarda degli Stati Uniti d’Europa che mettono insieme renziani, radicali, socialisti, Libdem e Italia c’è.

