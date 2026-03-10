Corsa notturna solidale all’aeroporto 

Per una notte la pista dell’aeroporto di Alghero smetterà di essere luogo di partenze per diventare un punto di incontro solidale. Sulla lunga striscia di asfalto a mezzanotte del 21 marzo si metteranno in marcia oltre 400 persone per una corsa non competitiva che prevede due distanze, cinque e dieci chilometri. Alguerunway è la manifestazione promossa e ideata da Alguerunners, in collaborazione con Sogeaal e con il patrocinio di Comune, Fondazione Alghero e Asl di Sassari. «Abbiamo scelto di accogliere Alguerunway perché crediamo che un aeroporto moderno debba essere non solo un’infrastruttura di trasporto, ma una piattaforma di relazione, responsabilità e sviluppo per il territorio», ha detto Luisa Alivesi, responsabile della gestione aziendale Sogeaal. Gli atleti potranno iscriversi versando una quota di 30 euro. Il circuito ad anello dovrà essere concluso entro un'ora e 45 minuti. Lungo il percorso sono previsti punti di ristoro. Il manager della Asl di Sassari Flavio Sensi ha richiamato l’attenzione sulla finalità benefica dell’iniziativa: il ricavato sarà devoluto al reparto di Pediatria dell’ospedale Civile, nella speranza di poter riattivare il servizio h24, visto che al momento le visite sono garantire solo durante il giorno. (c.fi.)

