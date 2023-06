Corsa in memoria dell’amico scomparso 

Gregorio Piga aveva un sogno: veder nascere nel suo paese una società di atletica leggera che promuovesse questo sport soprattutto tra i giovani. Piga non ha potuto coronare il suo sogno: una malattia l’ha portato via troppo presto. Gli amici che condividevano con lui la passione per lo sport per il terzo anno organizzano una gara per ricordare la guardia giurata morta prematuramente.

Appuntamento domani, 10 giugno, alle 18 per una corsa su strada organizzata dalla società Atletica Maracalagonis con la collaborazione del Comune e della Fidal . La gara competitiva, per le categorie Junior, Promesse, Senior/Master, si svolgerà su un circuito attorno alla chiesa di 2,5 chilometri da ripetere tre volte. In programma anche le corse per i più piccoli, categorie giovanili Esordienti 5-8-10, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA