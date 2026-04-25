Corsa e marcia,  tempi da record di Paddeu e Barra  

L'atletica sarda celebra il 25 aprile con risultati eccellenti. A Modena l'Allievo Luca Paddeu (Delogu Nu), allenato da Monica Falchi, ha corso i 100 metri in 10"67 (+0.6) firmando la migliore prestazione sarda di categoria (precedente 10"71 dell'olimpionico Lorenzo Patta, Atl. Oristano, Rieti 2017). Sempre ieri a Prato Edoardo Barra (Lib. Campidano) ha marciato i 5 km in 22'29"38 migliorando il primato regionale di un altro atleta d'eccellenza nazionale, Andrea Agrusti (22'50"60, Oristano 2011).

Oggi a Macomer

A Macomer (campo Scalarba dalle 10) ricca partecipazione alle alle “prove spurie” di corsa (80, 300, 1000, 3000 metri piani e 300 metri ostacoli), salto in lungo e lanci del peso e del giavellotto. Sarà l'abbrivio verso i Societari assoluti del 16 e 17 maggio sullo stesso campo. In gara i velocisti Perra, Ceccatelli, Deiana, Meloni, Piredda e Zoncu, gli allievi Matteo Putzolu e Diego Carta. Tra le donne occhio di riguardo per l’alaese Sotgiu con Deidda, Perra, Imprugas, Porcu e Meloni. Nel mezzofondo maschile meritano attenzione Francesco Mei, Motzo e Spanu, Camilla Chessa e Maria Mei, negli ostacoli Alpigiano e nel lungo Renolfi e Deplano. Nel giavellotto ci sarà il rientro del primatista sardo Maullu con l’Allievo Lovigu e nel peso la primatista sarda Pintus con Caggiari e Onida.

Sempre oggi, al comunale di Quartucciu, campionati regionali FISDR con integrazione FISPES. Il via alle 9,28 con il lancio del martello.



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