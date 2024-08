Corsa e fede, è il giorno degli Scalzi 

Quella fatica che per magia diventa sollievo, liberazione e gioia. Quei piedi doloranti, anneriti dalla polvere del Sinis, che corrono senza sosta, spinti e incoraggiati dalla fede e dalla devozione. Un esercito di uomini uniti, solo in quel giorno speciale. Tutto questo è San Salvatore, il santo dei cabraresi, il cui simulacro verrà trasportato di corsa dai 900 corridori dalla chiesa di Santa Maria al villaggio di San Salvatore, in festa ormai da giorni.

Oggi la corsa

È oggi il grande giorno, quello che i cabreresi aspettano tutto l’anno. All'alba si rinnoverà l'antico rito della corsa degli Scalzi, tra le strade sterrate che dividono i campi del Sinis. La giornata di fede inizierà alle 6, con la messa che durerà circa 45 minuti. Quel lunghissimo serpentone umano con indosso “s'abidu” si dirigerà poi a piedi verso l’uscita del paese, in processione e in rigoroso silenzio. In via Tharros l'ultimo atto prima della corsa: la portantina con dentro il Santo verrà coperta. Solo a quel punto, intorno alle 7,30, gli scalzi si lasceranno alle spalle il paese.

Il percorso

Otto chilometri a piedi nudi. Ognuno corre per un motivo diverso. Chi per ricordare un amico, chi per chiedere un aiuto a San Salvatore. Per molti invece è un segreto che non si può svelare. Le zone migliori dove poter ammirare gli Scalzi sono diverse. All’altezza del campo sportivo ad esempio, ma anche dove è presente la peschiera. Questa volta in via Tharros ci sarà anche una tribuna. Tanta folla da sempre anche alla curva che porta allo sterrato, dove la fatica ormai si fa sentire. È suggestivo ammirare l’esercito bianco di uomini anche lungo le stradine polverose.

Le informazioni

Via Tharros verrà chiusa al traffico a partire dalle sette. Chi quindi vorrà seguire la corsa non a Cabras dovrà per forza abbandonare il paese prima di questo orario. In via Tharros, a Cabras, è prevista la realizzazione di una fascia di delimitazione con paletti e catene su entrambi i lati della via: non potranno essere scavalcate in alcun modo. Meglio stare attenti poi a dove si parcheggia l’auto. Previsto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli nelle aree private prive di recinzione in via Tharros dalle 5 e fino al passaggio della corsa. Ma anche domenica primo settembre a partire dalle 15 e fino a cessate esigenze. La Corsa potrà essere seguita anche in diretta. Oggi a partire dalle 7 su Videolina, domani dalle 18 su Sardegna Uno. Streaming poi sulle pagina social del Comune di Cabras. L’arrivo degli Scalzi al villaggio è previsto intorno alle 8.30. E solo a quel punto si sentiranno gli applausi tutti per loro che sono riusciti nell'impresa. Anche questa volta.

