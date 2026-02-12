VaiOnline
Molentargius.
13 febbraio 2026 alle 00:36

Corsa e camminata domenica al parco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fine settimana all’insegna dello sport in città. Il parco di Molentargius, ospiterà domenica l’iniziativa “Quartu in corsa”, primo memorial Giancarlo Cappai. Il ritrovo è fissato per le 8 all’ingresso del parco da viale Colombo nel lungosaline. Alle 9,30 ci sarà la partenza della corsa competitiva e della camminata ludico motoria. Alle 11 via alle corse promozionali del settore giovanile.

L’iniziativa è organizzata dall’Uisp sport per tutti, dalla Tespiense Quartu e dal Comune. Il percorso si snoderà all’interno del parco in modo da non andare a interferire sul traffico e sarà regolato dai volontari. Al termine delle gare ci saranno le premiazioni.E sempre il parco di Molentargius sta ospitando ogni mercoledì dalle 16,30 il progetto “La ruota dell’inclusione” organizzato dall’associazione Seguimi asd e finanziato dal Comune nell’ambito dei progetti di coesione sociale, rivolto a bambini e giovani dai 5 ai 29 anni.

