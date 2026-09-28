Corsa delle botti, sfide da applausi 

La corsa delle botti è tornata – a distanza di sette anni – a rotolare per le strade di Monserrato, riportando entusiasmo e curiosità attorno a una delle tradizioni più riconoscibili della città.

Domenica, nei giardinetti di via del Redentore, l’evento ha richiamato numerosi spettatori per una dimostrazione della disciplina e per le prove libere dedicate ai più giovani, anche in attesa del Palio ufficiale che potrebbe svolgersi entro la fine dell’anno. Presente anche Carlo Sanvido, presidente dell’Asd Sa Tracca, storica associazione organizzatrice del Palio. Sanvido ha espresso soddisfazione per i ragazzi della squadra monserratina, complimentandosi con i partecipanti e sottolineando come la manifestazione «possa contribuire ad avvicinare il pubblico alla versione ufficiale del Palio», che tradizionalmente prevede otto squadre provenienti da tutta la Sardegna.

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