Corsa dei cavalli non autorizzata, multati di 40 euro 

Una condanna simbolica, ma destinata a riaccendere il dibattito tra tradizione e rispetto delle norme di sicurezza. Il giudice del Tribunale di Nuoro, Filippo Orani, ha condannato otto cavalieri coinvolti nell’edizione 2022 di Sa Vardia, la spettacolare e antica corsa equestre che ogni anno anima le vie di Orgosolo in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo. Per ciascuno degli imputati è stata disposta una sanzione di 40 euro, oltre al pagamento delle spese processuali.

La decisione arriva al termine del procedimento che vedeva imputati Enrico Buffa, Vincenzo Corrias, Francesco Cossu, Pietro Gesuino Cubeddu, Marco Filindeu, Emiliano Monni, Andrea Muggianu e Graziano Rubanu, difesi dagli avvocati Antonello Cao, Giuseppe Floris, Marco Basolu, Michele Mannironi, Margherita Bragagliu. Un nono cavaliere, Salvatore Marine, difeso da Francesco Tazzari aveva già pagato una sanzione di 50 euro. I nove erano accusati di aver preso parte alla manifestazione del 29 giugno 2022 in assenza delle necessarie autorizzazioni e delle previste misure di sicurezza, in violazione del Regio Decreto 773 del 1931, che disciplina le leggi di pubblica sicurezza. Ad identificarli gli agenti di polizia che li avevano con denunciati.

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