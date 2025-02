Corsa dei bambini, pronti a Sant’Efisio i cavallini di canna  

Sarà un gioco che ripropone la Sartiglia degli adulti, tre ore di spettacolo durante le quali tantissimi bambini imiteranno i cavalieri. Tutto però si svolgerà in miniatura e con i costumi di carnevale. Domenica pomeriggio, a Su Brugu, andrà in scena la “Sartill’e canna”, una festa di Carnevale iniziata negli anni 70 e mai interrotta grazie all’Associazione per la tutela e l’incremento dei cavallini di canna, vera anima della manifestazione. «Siamo riusciti a realizzare mille cavallini - racconta il presidente dell'associazione Giancarlo Mureddu - Per noi fatica ma anche piacere. Abbiamo iniziato a gennaio con la raccolta delle canne, poi la pulitura e l'assemblaggio. Un lavoro lungo e di precisione, ma vedere i bambini felici è sempre bello». Mureddu ricorda che il gruppo che mette in piedi la “scuderia” è formato non più da giovani: «Serve il ricambio. Ecco perché chiediamo ai giovani del quartiere di avvicinarsi, la tradizione non deve morire». Appuntamento alle 14, nel piazzale dietro la chiesa di Sant'Efisio con la vestizione del mini capocorsa: indosserà un cilindro come un componidori Leonardo Buschettu, 8 anni. Il suo nome è stato estratto a sorte due domeniche fa da don Alessandro Floris. La giostra sarà accompagnata dai mini tamburini e mini trombettieri della Pro Loco.

