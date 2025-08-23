Corsa degli scalzi vietata agli under 14 

Sono i più incoraggiati dal pubblico e quando arrivano a destinazione esultano come solo i bambini possono fare per poi crollare nelle braccia delle loro mamme. Ma c’è un problema: alla Corsa degli scalzi di Cabras chi ha meno di 14 anni non può partecipare. Lo statuto dell’associazione “Is Curridoris”, che organizza la processione, a questo proposito è chiaro. Una regola imposta anni fa per questioni di sicurezza ma che in pochissimi rispettano, tanta è la voglia di accompagnare il Santo da Cabras al villaggio di San Salvatore. Lo scorso anno sia l'associazione che il sindaco avevano promesso di trovare una soluzione che però pare non si possa avere.

Il problema

Una situazione che ogni anno, prima del grande evento in programma il 6 e 7 settembre, fa discutere. «L’ultima volta che tutti assieme abbiamo affrontato questo problema - spiega il sindaco, Andrea Abis - non si è trovato un accordo. I membri dell'associazione non erano tutti a favore dell’abbassamento dell'età, nemmeno a 12 anni. Capisco bene la fede anche dei più piccoli, la voglia di esserci, ma le regole vanno rispettate. Non bisogna dimenticare che se dovesse capitare qualcosa poi la colpa ricadrebbe sui genitori. Un conto è percorrere qualche metro prima dell'arrivo, assieme ad un genitore, un altro è fare tutta la corsa».

La chiesa

«Si tratta di una vicenda sensibile – sottolinea monsignor Giuseppe Sanna, parroco di Cabras – So anche io che tantissimi bambini aspettano questo momento tutto l'anno ma le regole vanno rispettate, non è un camminare ma una corsa in mezzo a tantissime persone. Il rischio di farsi male è elevato». Monsignor Sanna offre però qualche consiglio: «Ai ragazzi con meno di 14 anni deve essere spiegato che ci sono tanti modi per partecipare alla festa. La processione della domenica a San Salvatore ad esempio, o le novene nel villaggio». Ma questo divieto può allontanare i giovanissimi alla fede? «A Cabras è impossibile che avvenga una cosa simile», replica monsignor Sanna.

L’associazione

«Abbiamo sentito alcuni legali e oggi non possiamo modificare questa parte del regolamento perché non ci sono garanzie su chi accompagna i minori di 14 anni. Dunque non vietiamo ma avvisiamo che purtroppo non possono essere assicurati per danno riportato o procurato – sottolinea infine Alessio Camedda, presidente dell’associazione Is curridoris – In futuro vedremo se ci sarà la possibilità di poter fare qualcosa».

