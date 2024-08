La Corsa o processione degli Scalzi è l’evento più importante dell'anno che anima Cabras e il villaggio di San Salvatore. Il sabato, alle prime luci dell’alba, un migliaio di “scalzi”, vestiti con un saio bianco, percorrono i circa 7 chilometri che separano la cittadina lagunare dal santuario campestre. Oggi alle 7, Videolina seguirà indiretta is curridoris che iniziano la corsa a piedi nudi verso il Santuario di San Salvatore portando in processione il simulacro. Il culmine dei festeggiamenti religiosi è domani, con la processione e la Messa solenne a San Salvatore di Sinis alle ore 10.30. La Diretta di Sardegna 1 alle 18.30 seguirà la seconda parte della Corsa degli Scalzi con il ritorno del simulacro a Cabras in un clima di festa e devozione collettiva. Commento di Ambra Pintore. Ospite Valentina Atzeni.