Corsa contro la fame, a Monte Attu  gli studenti pensano al Camerun 

Didattica, sport e solidarietà. Responsabilizzare gli studenti, adulti di domani, sensibilizzandoli sulla fame e la malnutrizione nel mondo. L'istituto comprensivo II Monte Attu di Tortolì ha aderito al progetto didattico di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà “Corsa contro la fame” promosso da “Azione contro la fame” da decenni a sostegno dei paesi più poveri del mondo. Il paese designato è il Camerun, una nazione segnata da conflitti interni e guerre. In queste settimane gli studenti di elementari e medie di Tortolì, Girasole, Lotzorai hanno partecipato ad attività con un esperto attraverso video dei progetti in Camerun e momenti di riflessione. L'obiettivo è far diventare loro parte attiva del progetto sensibilizzando familiari, amici, parenti sui temi affrontati con una promessa di donazione. L'evento conclusivo è una corsa che si terrà a maggio. Gli studenti si impegneranno a correre più giri per raccogliere i fondi che verranno donati all'associazione “Azione contro la fame Italia Onlus”. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA