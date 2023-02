Corsa contro il tempo, salvate una bimba e una 70enne 

Ankara. I parenti delle persone sotto le macerie aspettano davanti ai condomini polverizzati dal terremoto, determinati a evitare che i corpi dei familiari si perdano nel caos dei recuperi. Il bilancio tra Turchia e Siria è di 41mila morti, ma a una settimana dal sisma non c'è un dato ufficiale sulle persone sepolte sotto i muri di casa. Le stime riferite dai media turchi parlano di oltre settantamila tra adulti e bambini.

Il recupero in Turchia

Sta per esaurirsi il tempo dei soccorsi, annuncia l’Onu: «Il lavoro si sta concludendo», dichiara il capo degli aiuti dell'Onu, Martin Griffiths, da Aleppo nel nord della Siria, «sento storie che fanno rabbrividire». Ma gli sforzi delle squadre di emergenza continuano anche la notte. In serata, dopo 183 ore dalla prima scossa, una persona è stata dissotterrata nella città di Antakya. In mattinata, ad Adiyaman la protezione civile ha salvato una bimba di 6 anni, Miray, sotto le macerie per 178 ore. Uscita viva dall'incubo a Hatay anche Nuray Gürbüz, 70 anni: più di sette giorni senza acqua, cibo, con poco ossigeno, schiacciata dal cemento. Alla 180ª ora, salvata una donna di 39 anni a Kahramanmaras, nell'epicentro: Hatice Akan ha sussurrato «ho freddo, copritemi i piedi». Dopo due ore, a essere restituito alla vita è stato un ragazzino di 12 anni, Kaan: sette giorni e mezzo sotto i resti di un edificio di Hatay. Pure Cudi, 11 anni, ha lottato per restare viva: con lei, tirata fuori la nonna.

Riserbo sulla Siria

Scarni, invece, i resoconti dalla Siria. La Bbc ha raccontato la storia di Hamza, un siriano immobile in attesa davanti alla casa della sua famiglia ad Antakya: il padre e tre fratelli sono ancora sotto le macerie. Ha spiegato che il primo giorno del terremoto poteva sentire le voci dei familiari, il secondo solo dei lamenti, il terzo qualcuno che grattava sul muro. Poi, silenzio. In Siria la situazione degli aiuti è talmente grave da spingere un leader ribelle, Abu Mohammad al-Jolani, su cui pesa una taglia Usa di 10 milioni di dollari perché considerato un terrorista, a rivolgersi direttamente all'Onu per aiuti urgenti a Idlib. Disperazione o, forse, ennesima strategia per attirare nella zona in mano al gruppo anti-governativo Hayat Tahrir al-Sham (Hts) quegli aiuti umanitari che da anni sono per la popolazione l'unica risorsa possibile. Sottraendoli alla gestione del presidente Assad e a presumibili ricatti.