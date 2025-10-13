Corsa contro il tempo per Zappa e Gaetano 

La sosta per le Nazionali è servita per gestire senza apprensione la fase cruciale del recupero, oggi inizia la corsa contro il tempo. Sia Gabriele Zappa che Gianluca Gaetano, assenti a Udine (il primo ha saltato anche la gara con l’Inter) si sono lasciati i rispettivi acciacchi alle spalle e sperano di aggregarsi al gruppo quanto prima, magari già questo pomeriggio alla ripresa della preparazione al Crai Sport Center dopo i due giorni di riposo concessi da Pisacane. Entrambi, dunque, puntano alla partita col Bologna, in programma domenica alla Domus. Più complicata, e pertanto imprevedibile, invece, la situazione di Mina, che verrà valutato giorno per giorno dallo staff medico del Cagliari nel corso di un lavoro personalizzato, quasi chirurgico, che il difensore ha scelto di seguire nell’Isola rinunciando per questo alla convocazione della Colombia a cui teneva non poco.

Freccia a destra

Tradito dal retto femorale della coscia sinistra poco prima dell’intervallo nella gara di Coppa Italia con il Frosinone, Zappa si è subito fermato. Non una perdita qualunque per Pisacane, solo in parte colmata da Zé Pedro e dallo spirito di abnegazione di Deiola (stavolta, però, nel ruolo di centrale difensivo e non come braccetto come spesso è accaduto durante il pre campionato e già ai tempi di Ranieri). L’importanza di Zappa - che nel corso degli ultimi anni ha avuto un’evoluzione tattica - è anche strategica. La sua duttilità - potendo giocare sia interno che terzino - consente alla difesa di passare da tre a quattro (o viceversa) in qualsiasi momento e all’allenatore di non sacrificare sostituzioni se l’obiettivo è solo quello di cambiare sistema di gioco. Anche dal punto di vista della leadership, il 25enne monzese ha un peso specifico, alla sesta stagione con la maglia rossoblù. L’arrivo di Palestra gli ha rubato parte della la scena sulla catena di destra, ma i due possono tranquillamente convivere, comunque alternarsi. E se il talento di proprietà dell’Atalanta è nell’Isola di passaggio per ora (si tratta di un prestito secco), Zappa ha appena rinnovato il contratto col Cagliari sino al 2030. La scorsa la settimana il dolore era sparito quasi del tutto, il suo reinserimento è stato, tuttavia, pilotato dai medici in concomitanza con la pausa. Già oggi, dunque, potrebbe svolgere l’intero allenamento insieme ai compagni. Potrebbe addirittura puntare a una maglia da titolare, nel caso, per la sfida col Bologna.

L’anno della svolta

Anche Gaetano conta le ore che lo separano dal ritorno in campo. Lui si è infortunato alla vigilia della trasferta di Udine, a sua volta frenato da un fastidio ai flessori della coscia sinistra. Lo stop è avvenuto, tra l’altro, in un momento cruciale, quando ormai sembrava a un passo dal potersi riprendere la maglia da titolare dopo un anno complicato, condizionato per lo più dai problemi fisici, ma anche dalle scelte di Davide Nicola. Per il fantasista napoletano, questo appena cominciato, rappresenta il campionato della svolta, a prescindere dal ruolo. Prevalentemente trequartista, può alzare anche il livello qualitativo del centrocampo partendo come mezzala o persino giocare più avanzato, a ridosso della punta. Alla continua ricerca della giocata risolutiva. E del primo gol in campionato.

