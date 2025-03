Corsa contro il tempo per salvare l’Alberti 

L’orizzonte ha una gittata limitata. Altri due anni scolastici e il liceo Alberti dovrà lasciare la sede storica di viale Colombo che occupa da 53 anni. Nel 2027 scadrà la proroga della concessione rilasciata dall’Autorità portuale, proprietaria dello stabile e del terreno. La destinazione scolastica della palazzina è incompatibile con il Piano regolatore portuale. Che ne sarà dell’istituto e dei suoi studenti? Per cercare di salvare l’Alberti, nel quale sono iscritti ragazzi in arrivo prevalentemente dai centri dell’hinterland, martedì si è tenuta la prima riunione tecnica tra i rappresentanti della Città metropolitana, dalla quale dipendono le scuole superiori, e dell’Autorità portuale.

Il vertice

«Stiamo cercando di trovare la migliore soluzione temporanea». Il presidente dell’Autorità Portuale Massimo Deiana è sibillino. Perché se da una parte ci sono le ragioni del Piano di sviluppo portuale, approvato nel 2011, che prevede la destinazione ad attività turistico ricreative connesse alla nautica, dall’altra ci sono ragioni politiche di non poco conto. Su quel fronte si muovono Massimo Zedda, che oltre a essere il primo cittadino di Cagliari è anche sindaco metropolitano, i professori e i genitori degli studenti. Vista la posizione strategica, il trasferimento, o peggio la cancellazione dell’istituto, non sono certo ben visti. Deiana, in prossimità della scadenza del suo mandato, non può affrontare l’iter burocratico per il cambiamento del Piano, che, allo stato attuale, riporta un uso improprio di quell’immobile. Di contro, le proroghe non consentono l’accesso a finanziamenti regionali per la ristrutturazione se non viene garantita la continuità per almeno 5 anni. Una palazzina in condizioni non ottimali. L’edificio di Su Siccu, in parte inagibile, ospita 24 aule e sorge in quella che un tempo era Villa San Francesco. Un terreno demaniale per il quale la Città Metropolitana, dal 1972, paga un canone di 8.656 euro all’anno all’Autorità portuale. Allora, qual è la via d’uscita? Il trend di iscrizioni, a causa della scarsa natalità, è in continua diminuzione e non si può certo pensare di costruire un edificio nuovo con la grande disponibilità del patrimonio comunale. La riqualificazione è una strada molto tortuosa, tanto che anche il sindaco Zedda, che aveva inserito la vicenda Alberti tra i punti più importanti della campagna elettorale, preferisce non sbilanciarsi: «Stiamo lavorando per assicurare una serenità sull’uso dell’immobile e poter fare degli interventi», dice.

Martini in ritardo

Slittano i tempi di consegna della sede dello storico istituto tecnico commerciale di via Sant’Eusebio. I lavori si sarebbero dovuti concludere a dicembre del 2024. «Durante i lavori di smontaggio del controsoffitto sono emersi importanti danni strutturali in una parte della copertura nell’area di innesto tra la parte bassa e quella alta dell’edificio», afferma Andrea Loi, dirigente dell’Edilizia scolastica della Città metropolitana. «È stata necessaria una perizia di variante che ha fatto scivolare i tempi di sei mesi». La scuola sarà disponibile per il prossimo anno scolastico? «Se non ci saranno contrattempi sì. La consegna dei lavori è slittata a giugno, poi ci saranno i tempi tecnici per il bando di gara per l’acquisto degli arredi». Con l’apertura di via Sant’Eusebio gli studenti del Martini potranno tornare nella loro sede storica, liberando così la struttura di viale Ciusa, dove nove anni fa erano stati trasferiti, che sarà a disposizione di altri istituti scolastici.

RIPRODUZIONE RISERVATA