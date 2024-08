Corsa contro il tempo per salvare il Tricolore dei reduci 

Un luogo che profuma di storia e ricordi. Si tratta dell'ex circolo dei combattenti a Sestu che a breve diventerà un nuovo teatro polifunzionale. Durante i lavori però, è emerso un dipinto realizzato nel 1970 da Giorgio Loi che rappresenta il Tricolore e in tanti chiedono di salvarlo.

«Si tratta di una bandiera tricolore e di un elmetto, emblema dell'esercito italiano dell'ultima guerra – racconta l’artista -. L'ho realizzato nel 1970 nella ex sezione dei combattenti sestesi abbattuta in questi giorni. Penso che sarebbe un peccato se venisse distrutta o murata». Al momento però, visti i tanti anni dell'opera, risulta difficoltoso il salvataggio del murale anche per la sua realizzazione direttamente sull'intonaco: «L'unica soluzione - spiega Loi - sarebbe quella di riservarle nel museo un’area nel punto in cui si trova il dipinto, chiaramente che sia accessibile. Se fosse di intralcio al progetto, forse l'unica tecnica potrebbe essere quella di staccare accuratamente l'intonaco con tecniche adeguate e riposizionarlo in altro sito».

Una bandiera e un circolo che fanno riemergere tanti ricordi ai discendenti dei combattenti. «Mio padre si è potuto fregiare del diploma d'onore direttamente dal Ministero degli Interni. La premiazione è avvenuta 3 anni fa in Prefettura a Cagliari», racconta Orlando. «Onore a tutti i nostri nonni e padri! Il mio ha combattuto in Etiopia», aggiunge Giuseppe. «Mio nonno Efisio Manunza, classe 1913, è partito quando mia madre aveva circa 22 giorni. Venne fatto prigioniero in Grecia per poi tornare in patria dopo 6 anni», aggiunge Nicoletta.

In attesa dal circolo si è già provveduto a rimuovere la targa dei combattenti che farà parte del nuovo teatro come spiega la sindaca Paola Secci: «Verrà posizionata in maniera visibile nel teatro a memoria di questi eroi sestesi che hanno fatto la resistenza».

Una struttura che ha significato tanto per i cittadini, che ancora oggi rievoca tanto orgoglio, ma che in maniera ancora più significativa lascia il suo testimone al teatro che rappresenta la forma più alta di cultura e libertà.

