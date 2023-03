Corsa contro il tempo per salvare il premio Dessì 

È corsa contro il tempo a Villacidro per uscire dallo stallo in cui versa la Fondazione Dessì dopo l’annuncio delle dimissioni dei consiglieri e la richiesta di commissariamento dell’ente proposta dal presidente Antonello Angioni. All'assessorato regionale alla Cultura si sta lavorando per le nuove nomine del consiglio direttivo: i nomi sono attesi per martedì, dopodomani.Si profila un percorso affannoso: il nuovo direttivo dovrà nominare un presidente e individuare un segretario che sostituisca il dimissionario Mauro Pittau, poi subito presentare gli atti per ottenere il contributo regionale e organizzare la 38ª edizione del premio l etterario. «Non ci sarà nessun commissariamento della Fondazione», ha spiegato il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione della consigliera Marta Cabriolu dopo le vicende burrascose che hanno scosso la Fondazione, a partire dalle dimissioni del direttore Mauro Pittau, del novembre scorso: «Il commissariamento – ha spiegato Sollai – nel rispetto delle norme sulla Fondazione non è percorribile, e può essere disposto unicamente per violazioni gravi legate alla sua conduzione, eventualmente solo dal procuratore».

Occhio alle date

Sollai ha anche sottolineato che le dimissioni dei consiglieri della Fondazione Dessì, annunciate e comunicate dal suo presidente, Antonello Angioni, al presidente della Regione con una lettera del 10 febbraio, in realtà non erano state formalizzate. Solo in risposta alle note con cui la direzione dell’assessorato regionale alla Cultura chiedeva alla Fondazione di «ricevere copia delle comunicazioni di dimissione» e forniva anche precisazioni su farlo correttamente, i consiglieri di nomina regionale hanno formalizzato le loro dimissioni, l’ultima delle quali il 7 marzo.

La stessa Marta Cabriolu pur avendo annunciato le sue dimissioni non le aveva mai formalizzate al Consiglio comunale di Villacidro, l’organo che l’ha nominata: lo ha fatto il 9 marzo, dopo la discussione in Aula e a un mese di distanza dall’annuncio comunicato dal presidente Angioni alla Regione.

Situazione di stallo