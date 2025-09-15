VaiOnline
Sit-in.
16 settembre 2025 alle 01:25

Corsa contro il tempo per salvare i vigilantes “tagliati” dall’Ersu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è una data segnata in rosso sul loro calendario: quella del 30 settembre, giorno in cui partiranno i licenziamenti. Quella giorno per undici lavoratori dell’Ersu di Cagliari che si occupano di servizi di portierato e vigilanza rischia di diventare un incubo. «L’Ersu è senza il consiglio di amministrazione», scaduto lo scorso agosto, «e non può fare aggiornamenti di bilancio, un’operazione necessaria per conservare gli undici posti di lavoro», spiega Andrea Lai, della segreteria regionale della Uiltucs, con delega ai servizi di vigilanza. Per questo motivo, ieri mattina, insieme Cisl, sindacati e lavoratori hanno organizzato un sit-in sotto la sede dell’Ersu nel Corso.

La vertenza parte lo scorso luglio quando «dopo il subentro di personale nelle committenza della Regione che ha coinvolto anche l’Ersu, l’ente per il diritto allo studio si è ritrovato 700mila euro in meno undici posti di lavoro da “tagliare”», spiega il rappresentante della Uiltucs. «Ora nell’incontro con l’Ersu di lunedì mattina abbiamo ricevuto rassicurazioni che l’assessorato regionale all’Istruzione», guidato da ilaria Portas, «ha trovato le risorse necessarie per salvare tutti i posti di lavori. Il problema adesso», spiega ancora Lai, «è che per poter utilizzare quelle risorse occorre un assestamento di bilancio che Ersu può fare solo con un cda in carica.Ecco perché», dice ancora, «chiediamo alla Regione di fare presto. Basta poco per nominarlo, serve la volontà politica. Aspettiamo con fiducia, beninteso che la scadenza del 30 settembre è sempre più vicina». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  