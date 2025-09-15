Corsa contro il tempo per salvare i vigilantes “tagliati” dall’Ersu 

C’è una data segnata in rosso sul loro calendario: quella del 30 settembre, giorno in cui partiranno i licenziamenti. Quella giorno per undici lavoratori dell’Ersu di Cagliari che si occupano di servizi di portierato e vigilanza rischia di diventare un incubo. «L’Ersu è senza il consiglio di amministrazione», scaduto lo scorso agosto, «e non può fare aggiornamenti di bilancio, un’operazione necessaria per conservare gli undici posti di lavoro», spiega Andrea Lai, della segreteria regionale della Uiltucs, con delega ai servizi di vigilanza. Per questo motivo, ieri mattina, insieme Cisl, sindacati e lavoratori hanno organizzato un sit-in sotto la sede dell’Ersu nel Corso.

La vertenza parte lo scorso luglio quando «dopo il subentro di personale nelle committenza della Regione che ha coinvolto anche l’Ersu, l’ente per il diritto allo studio si è ritrovato 700mila euro in meno undici posti di lavoro da “tagliare”», spiega il rappresentante della Uiltucs. «Ora nell’incontro con l’Ersu di lunedì mattina abbiamo ricevuto rassicurazioni che l’assessorato regionale all’Istruzione», guidato da ilaria Portas, «ha trovato le risorse necessarie per salvare tutti i posti di lavori. Il problema adesso», spiega ancora Lai, «è che per poter utilizzare quelle risorse occorre un assestamento di bilancio che Ersu può fare solo con un cda in carica.Ecco perché», dice ancora, «chiediamo alla Regione di fare presto. Basta poco per nominarlo, serve la volontà politica. Aspettiamo con fiducia, beninteso che la scadenza del 30 settembre è sempre più vicina». ( ma. mad. )

