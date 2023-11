Corsa contro il tempo  per rifare il canale 

Proseguono senza sosta i lavori per rifare il canale tombato di Riu Mortu per mitigare il rischio alluvioni . La soletta di contenimento stava cedendo: di qui l'urgenza dell'intervento e anche la celerità con la quale sta andando avanti, tra gli inevitabili disagi per il traffico. La modifica della circolazione sarà in funzione fino alla fine dell'intervento, costato in totale 520mila euro, provenienti da un finanziamento Por 2014-2020 per “il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti Riu Mortu e Riu Saliu”.

