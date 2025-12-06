VaiOnline
Settimo San Pietro.
07 dicembre 2025 alle 00:38

Corsa contro il tempo per riaprire la scuola primaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quasi due milioni di euro investiti dal Comune di Settimo San Pietro per il restauro dell’edificio della scuola Primaria di via San Salvatore. Già spesi 970mila euro per la riqualificazione dell'intero edificio. A questa somma, si aggiungono ora altri 250mila euro del Comune per il rifacimento dei bagni, la nuova tinteggiatura delle facciate e di altri piccoli lavori. In fase di ultimazione anche la mensa nel cortile della stessa scuola per una spesa di 750mila euro.

Se tutti i tempi saranno rispettati, la scuola di via San Salvatore dovrebbe riaprire al rientro dalle vacanze natalizie, come ipotizzato dall'amministrazione comunale in una assemblea pubblica che si è tenuta lo scorso settembre, alla presenza della dirigenza scolastica, docenti dell’Istituto Comprensivo e genitori degli alunni, Attualmente i ragazzi frequentano le lezioni in due diversi edifici del paese, nella via Emilio Lussu e nella via San Giovanni, alla periferia dell’abitato.

«I lavori di restauro - dice il sindaco Gigi Puddu – sono ormai in fase di ultimazione. Un grosso intervento che restituirà al paese e alla scolaresca un edificio riqualificato e più funzionale. Con la mensa che garantirà un servizio in più a beneficio dei ragazzi che frequenteranno il tempo pieno». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

natale 2025

Scatta la corsa al regalo, a Cagliari è già grande festa

Inizia il weekend lungo, folla nelle strade dello shopping:  «Finalmente un po’ di gioia in giro». Fiera, file e Pos in tilt  
Riccardo Spignesi
Il bilancio

Quartu, Milia ci ritenta: «Ancora in campo se il mio gruppo vorrà»

Il sindaco apre a nuove alleanze: «Ma con le regole di cinque anni fa» 
Federica Lai
Regione

Todde-Pd, il momento più difficile

Dal caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi: la trattativa è a tutto campo 
Alessandra Carta
Sanità

San Gavino, slitta l’apertura del nuovo ospedale

La Asl: operativi entro il 2027. Dirottati sul cantiere i tre milioni del poliambulatorio di Sanluri 
Mariella Careddu
Colpo di fortuna

Babbo Natale passa in anticipo: 2 milioni con il “Gratta e vinci”

La sorte bacia una tabaccheria di Oschiri Caccia al fortunato acquirente: «È di qui» 
Andrea Busia
La storia

Il poeta della difesa: «I miei versi per la sarda mater»

Dopo aver calcato i campi di calcio, Sergio Atzeni e Mario Luzi gli hanno cambiato la vita: «Scrivo per capire» 
Giuseppe Deiana
Riforme

Ad Atreju prove di proporzionale

Via i collegi uninominali, alla festa FdI si disegna la legge elettorale 