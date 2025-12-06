Corsa contro il tempo per riaprire la scuola primaria 

Quasi due milioni di euro investiti dal Comune di Settimo San Pietro per il restauro dell’edificio della scuola Primaria di via San Salvatore. Già spesi 970mila euro per la riqualificazione dell'intero edificio. A questa somma, si aggiungono ora altri 250mila euro del Comune per il rifacimento dei bagni, la nuova tinteggiatura delle facciate e di altri piccoli lavori. In fase di ultimazione anche la mensa nel cortile della stessa scuola per una spesa di 750mila euro.

Se tutti i tempi saranno rispettati, la scuola di via San Salvatore dovrebbe riaprire al rientro dalle vacanze natalizie, come ipotizzato dall'amministrazione comunale in una assemblea pubblica che si è tenuta lo scorso settembre, alla presenza della dirigenza scolastica, docenti dell’Istituto Comprensivo e genitori degli alunni, Attualmente i ragazzi frequentano le lezioni in due diversi edifici del paese, nella via Emilio Lussu e nella via San Giovanni, alla periferia dell’abitato.

«I lavori di restauro - dice il sindaco Gigi Puddu – sono ormai in fase di ultimazione. Un grosso intervento che restituirà al paese e alla scolaresca un edificio riqualificato e più funzionale. Con la mensa che garantirà un servizio in più a beneficio dei ragazzi che frequenteranno il tempo pieno». (r. s.)

