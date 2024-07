Corsa contro il tempo per riaprire il Martini 

Il conto alla rovescia è iniziato. L’ora X per la riapertura della storica sede di via San’Eusebio dell’istituto Martini potrebbe coincidere con la seconda settimana di settembre, quando suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico. I dirigenti della Città metropolitana e la società che si è aggiudicata l’appalto stanno facendo i salti mortali per accelerare i lavori di ristrutturazione della scuola sbarrata ormai da 9 anni.

Lo stato d’avanzamento

L’impresa siciliana Comitel, che si è aggiudicata l’appalto da 2,3 milioni di euro, sta per concludere gli interventi strutturali iniziati a settembre dell’anno scorso. Sono stati consolidati i solai tra i piani. e sono in corso le opere di rifacimento degli impianti. L’intoppo al quale i tecnici stanno lavorando, è rappresentato dall'intervento su una parte di solaio di copertura che risulta molto compromesso dal punto di vista strutturale per il quale per il quale è stata predisposta una perizia. Gli spazi interni, compresi quelli che un tempo ospitavano il liceo Michelangelo di via Grazia Deledda, saranno funzionali e tecnologicamente avanzati, in modo che si possa fare didattica anche negli ambienti di collegamento. Per il momento non è in programma alcun cambiamento per la sede staccata che resterà in via Cesare Cabras.

La storia

Realizzato nel 1916, l’edificio inizialmente era una caserma degli allievi carabinieri. Con la costruzione della Legione di via Sonnino e il trasferimento degli uomini dell’Arma l'edificio da militare diventa civile e dal 1930 ospita l’istituto tecnico.

Lavori all’Artistico

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori nelle ex officine dell’istituto Scano, tra via San Lucifero e via Sant’Eusebio, ora parzialmente occupato dal liceo artistico Foiso Fois. La gara d’appalto, aggiudicata per 1,1 milioni di euro all’impresa Caredda di Quartu, prevede la realizzazione di nuove aule e spazi didattici e la salvaguardia delle caratteristiche dei vecchi laboratori dello Scano.

Gli appuntamenti

Domani, alle 10,30 a Palazzo Regio è in programma la Conferenza metropolitana, mentre giovedì, alle 18,30, sempre in piazza Palazzo, il sindaco Massimo Zedda ha convocato il Consiglio Metropolitano, durante il quale si parlerà di piani strategici ed edilizia scolastica e saranno conferite le deleghe ai consiglieri metropolitani.

