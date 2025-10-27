VaiOnline
Dal campo.
28 ottobre 2025 alle 00:21

Corsa contro il tempo per Mina e Deiola  

Dal Benetgodi di Verona al Crai Sport Center di Assemini è un attimo. I giocatori del Cagliari si sono ritrovati già ieri mattina per riprendere la preparazione in vista del match di giovedì alla Unipol Domus con il Sassuolo, altro scontro diretto, primo impegno infrasettimanale della stagione, a partire dalle 18.30.

Chi è sceso in campo domenica si è limitato a svolgere un lavoro defaticante, gli altri hanno cominciato da subito ad alzare il ritmo. Sotto osservazione Mina e Deiola che hanno scelto di non partire a Verona per recuperare dai rispettivi infortuni. Il difensore colombiano sta gestendo un risentimento ai flessori, il centrocampista sangavinese un fastidio al quadricipite femorale. Entrambi stanno seguendo un percorso personalizzato nella speranza di aggregarsi al gruppo per l’allenamento di rifinitura (in programma domani mattina) o, nella peggiore delle ipotesi, per la partita successiva con la Lazio all’Olimpico, lunedì 3 novembre.

Si sono allenati a parte anche Di Pardo, Pintus e Radunovic per i quali, tuttavia, i tempi di recupero sembrano decisamente più lunghi. Figurarsi per Belotti, che non è ancora rientrato nell’Isola dopo l’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A riposo Liteta per un affaticamento al quadricipite della coscia sinistra.

