Corsa contro il tempo per il panfilo bruciato 

Gara internazionale, con monitoraggio della Direzione marittima di Olbia e della Procura di Tempio, per il recupero del panfilo Atina (47 metri, bandiera delle Cook Islands, armatore turco) affondato dopo un incendio il dieci agosto scorso. Il naufragio è avvenuto in un tratto di mare in prossimità della spiaggia olbiese delle Saline. L’armatore turco ha comunicato che le operazioni di recupero dell’imbarcazione sarà necessario l’ingaggio di personale specializzato e di aziende con attrezzature che in questo momento non sono disponibili in Sardegna. L’intervento di recupero dell’Atina, molto costoso, deve rispettare i rigorosi protocolli imposti dalla Direzione marittima di Olbia per la salvaguardia dell’ecosistema marino. È vero che i serbatoi sono stati svuotati, sul fondale non c’è rischio di dispersione di gasolio. Ma il panfilo ha comunque materiale a bordo che può creare problemi. Il 20 settembre inizierà l’iter per l’individuazione del soggetto che procederà al recupero dell’Atina e probabilmente anche alla “rottamazione” del maxi yacht. Il tempo che resta prima della stagione invernale è pochissimo, si parla di massimo quattro settimane, È importante che l’Atina venga portato via dal mare delle Saline prima che le operazioni diventino impossibili. Il direttore marittimo di Olbia, Gianluca D'Agostino, è un esperto in fatto di misure e piani di prevenzione dei disastri ambientali. Tutti i costi del recupero del panfilo sono a carico dell'armatore turco e della compagnia assicuratrice dell’imbarcazione.

