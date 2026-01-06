Corsa contro il tempo per chiudere 9 cantieri Pnrr 

Al 30 marzo l’Europa chiude il rubinetto Pnrr, a quella data i lavori devono essere completati e collaudati. La Sezione di controllo della Corte dei conti ha verificato al 25 novembre scorso lo stato dell’arte, in particolare gli undici progetti presentati dal Comune di Oristano a valere sul “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” denominato “Oristano frazioni” che costituisce il completamento del programma “Oristano est e Oristano ovest”.

Traguardo raggiunto

Di questi undici obiettivi la Corte attesta che, quando al Big Ben europeo mancano 3 mesi, solo i lavori di riqualificazione degli spazi aperti di Nuraxinieddu e Massama hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione. In attesa di collaudo “La Casa delle donne” a Massama che prevede la riconversione dell’ex scuola materna e gli spazi aperti a casa di semiautonomia per le donne vittime di violenza, 880mila euro il costo.

Cantieri aperti

Gli altri 9 cantieri sono ancora aperti, alcuni sono avanti altri meno ma complessivamente «rimangono ancora contenuti all’interno della scadenza europea. In ogni caso i cronoprogrammi di attuazione dei singoli interventi presentano tempistiche molto ristrette rispetto alla data di conclusione dei lavori», scrive il magistrato relatore, Tiziana Sorbello.

Procedono spediti i lavori per rendere ecosostenibile e d’alto contenuto sociale e ambientale il quartiere Erp di via Giovanni Paolo I a Silì per una spesa di un milione e mezzo. Sempre a Silì va avanti la riqualificazione degli spazi aperti, per un costo di 3,4 milioni di euro.

I problemi

Problemi invece per quelli sempre di riqualificazione di aree verdi a Donigala Fenugheddu (costo 584mila euro): lavori sospesi in attesa dell’approvazione di una variante. Variante in corso anche per la ciclopedonale che unisce la città alle quattro frazioni (4 milioni di euro), fine lavori previsti entro il mese.

Sospeso parzialmente il progetto “Casa delle associazioni” nell’ex Elementare di Massama (costo 1,4 milioni) e lavori sospesi anche per la “Casa della sostenibilità” nell’ex asilo Emas di Silì (638mila euro) per una variante da approvare.

Previsti a fine mese i lavori per la riconversione dell’ex scuola elementare di Nuraxinieddu in “Casa della Comunità” (costo un milione di euro) e stessa previsione dei tempi per la “Casa dell’accoglienza”, dormitorio e centro ascolto (841mila euro) a Donigala. Slittano invece a febbraio i lavori per la riqualificazione dell’asse viario principale di Donigala (1,5 milioni). Il tutto per un totale di 16.499.9976.

Il sindaco

«Grandi opere nel sociale e nell’ambiente e tempi rispettati grazie a un gran lavoro di squadra. Sono queste le opere che qualificano la città», sottolinea il sindaco, Massimiliano Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA