Corsa contro il tempo e i blackout 

È una sfida contro il tempo quella di E-Distribuzione che accelera per la messa in sicurezza delle linee elettriche del Gennargentu, contrastando i blackout invernali degli scorsi anni. Un progetto ambizioso quello della partecipata statale, impegnata a interrare centinaia di cavi elettrici tra Aritzo, Desulo e altri centri montani, mentre in contemporanea Terna completa i primi interventi sull’alta tensione a due passi da Tascusì e si prepara ai nuovi in direzione Fonni.

Cantiere aperto

Grande il viavai di questi giorni di operai e tecnici dell’impresa Siat nella Desulo-Fonni, dove a due passi dal bivio di Montecorte si sta procedendo all’interramento di nuove linee. Per gli interventi del valore complessivo di oltre 300.000 euro (conclusione ipotizzata entro il 31 dicembre 2025) prevista anche la realizzazione di cabine secondarie e lavori su gruppi di misura. Si aggiungono interventi su chiamata per guasto, nonché ulteriori attività utili alla progettazione fra cui rilievi celerimetrici catastali, elaborati tecnici e lavori in cabina primaria ad alta e media tensione.

Reazioni

A fare da cornice ai cantieri posti sotto la guida dell’ingegnere Salvatore Bernardi di E-Distribuzione e del geometra Nicola Franca della ditta Accenture, un misto fra soddisfazione e rabbia per i rallentamenti del traffico, causati da due semafori: «Ben vengano i lavori per rimettere in sicurezza le nostre linee, ma così non va. Siamo esausti», commentano alcuni automobilisti-pendolari. «Ogni giorno percorriamo la strada per raggiungere Nuoro e altri centri della Provincia e dobbiamo fare i conti con i rallentamenti. Nei giorni scorsi un camion ha letteralmente tappato l’unica corsia libera e abbiamo dovuto attendere per decine di minuti».

Fiducioso il sindaco di Desulo Gian Cristian Melis: «Si tratta di lavori essenziali ed attesi. I disagi ci sono ma sono ampiamente superati dai benefici. Confidiamo nel rispetto della tempistica prevista e ringraziamo la società per aver mantenuto la parola data». Nel frattempo Enel rassicura: «Al massimo entro 60 giorni si giungerà all'incrocio con la strada statale 295. Pur comprendendo vi siano alcuni disagi, si tratta di lavori necessari per migliorare la rete elettrica di tutta la zona all'interno del Piano Barbagia».

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