Cagliari 2

Palermo 1

Cagliari (3-4-1-2) : Radunovic; Goldaniga, Deiola (30’ st Rog), Dossena (22’ st Obert); Zappa (22’ st Di Pardo), Nandez (30’ st Kourfalidis), Makoumbou, Azzi; Mancosu (38’ st Lella); Pavoletti, Lapadula. In panchina Aresti, Lolic, Viola, Millico, Barreca, Luvumbo. Allenatore Ranieri.

Palermo (3-5-2) : Pigliacelli; Mateju (26’ st Valente), Nedelcearu, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes (37’ st Damiani), Verre (26’ st Vido), Sala (26’ st Aurelio); Tutino (14’ st Bettella), Soleri. In panchina Grotta, Massolo, Graves, Orihuela, Broh, Stulac, Saric. Allenatore Corsini.

Arbitro : Valeri di Roma.

Reti : nel pt 16’ Segre, 25’ Deiola; nel st 19’ Lapadula.

Note : ammoniti Zappa, Mateju, Dossena, Lella. All’11’ st espulso Marconi per doppia ammonizione. Spettatori 15.502, incasso 238.234 euro. Angoli 9-7 per il Palermo. Recupero 2’ e 5’.

Corsa contro il tempo a duecento all’ora. Dopo l’abbuffata di Perugia, il Cagliari disinnesca il Palermo (è il terzo successo di fila), resta a braccetto col Parma (in vantaggio, però, negli scontri diretti) a un solo punto dal quarto posto a una curva dall’arrivo. Un’altra prova di forza e carattere per la squadra di Ranieri che non si fa condizionare dalla rigidità e dall’imprevedibilità dell’avversario, gestisce al meglio i momenti clou del match - compresi quelli più complicati - facendo pesare una superiorità tecnica sin troppo palese. Il gol decisivo (e che gol!) del solito Lapadula dopo il botta e risposta tra Segre e Deiola, fissa il punteggio sul 2-1 e dà sfogo all’entusiasmo della Unipol Domus, a dir poco contagioso. Venerdì sera a Cosenza ultima chiamata prima dei playoff. In trasferta anche il Südtirol, in casa del Modena. Il Parma, invece, ospiterà al Tardini il Venezia. Chi ha dato ha dato, chi avrà avrà negli spareggi.

Il cambio di modulo

Ranieri insiste col 3-4-1-2 e ripropone in blocco, per quanto possibile, l’undici titolare del “Curi” sostituendo solo Altare (squalificato) con Dossena e Prelec (tradito da un virus gastrointestinale nella notte) con Pavoletti. Al via, pertanto, Radunovic in porta, Goldaniga, Deiola e Dossena in difesa, Zappa e Azzi sulle fasce, Nandez e Makoumbou nel cuore del campo, Mancosu sulla trequarti alle spalle di Pavoletti e Lapadula. È il 3-5-2, invece, il modulo scelto da Corini che si affida inizialmente a Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi, Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala, Soleri e Tutino. Squalificato il bomber Brunori. Parte meglio, il Cagliari, e trova subito la porta con un tiro dalla distanza di Lapadula (palla tra le braccia del portiere) e uno a botta sicura di Pavoletti (provvidenziale in questo caso Pigliacelli). Cresce alla distanza, però, il Palermo e si porta in vantaggio al 16’ sugli sviluppi del corner battuto da Tutino: bravo Verre a ributtare la palla in area di testa, Segre anticipa Azzi e insacca. Rossoblù in evidente sofferenza, Ranieri passa così alla difesa a quattro riportando Deiola a centrocampo. Mossa vincente. Perché proprio il sangavinese firma il pari al 25’ sul cross di Nandez. I rosanero sembrano non accusare il colpo. Radunovic ci mette una pezza sul tiro angolatissimo di Tutino. Dall’altra parte, ancora Deiola, servito sempre da Nandez, sfiora il palo di testa.

Ci pensa sempre lui

Doppio Verre in avvio di ripresa: reattivo Radunovic nell’intercettare il primo tiro, ravvicinato; fuori dallo specchio la sventola a seguire. A mezz’ora dalla fine la scintilla decisiva: Nandez costringe al fallo Marconi, già ammonito e quindi espulso. Superlativo Pigliacelli sulla schiacciata di testa di Pavoletti. Poi è lo stesso capitano a consegnare a Lapadula la palla dalla quale il peruviano tira fuori un capolavoro che s’infila tra le maglie rosa e poi in rete. Ranieri rimette mano alla difesa inserendo Di Pardo e Obert, che va vicino al gol di testa. In precedenza il tentativo di Deiola (addosso al portiere). Più ritmo con Rog e Kourfalidis, nel finale c’è spazio anche per Lella. A vuoto l’ultimo, disperato, tentativo del Palermo. Altri tre punti pesantissimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata