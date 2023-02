Corsa Champions con Inter e Milan Domani l’Atalanta 

Tre match oggi, cinque domani, l’ultimo lunedì. La giornata numero 23 della Serie A si divide in quattro (compreso l’anticipo di ieri tra Sassuolo e Napoli) e offre spunti importanti in chiave Champions e salvezza, mentre spicca la sfida di questo pomeriggio (alle 18) tra il Monza e il Milan: non una partita normale per Silvio Berlusconi, attuale proprietario dei brianzoli e in passato del Diavolo, che sotto la sua presidenza ha vinto tutto quel che si poteva vincere. Per i rossoneri i 3 punti sono fondamentali per restare agganciati al treno Champions e mettere pressione all’Inter, impegnata alle 20,45 a San Siro con l’Udinese. Beto, Success e Pereyra sono in grado di dare fastidio agli uomini di Inzaghi. Alle 15 a Genova la Sampdoria col Bologna non ha alternative: serve un successo per sperare nella salvezza, al momento lontana 9 punti.

Domani si giocano Atalanta-Lecce, il derby toscano Fiorentina-Empoli, Salernitana-Lazio, Spezia-Juventus e Roma-Verona. I bergamaschi, terzi, sono sono in grande ascesa, Gasperini ha blindato la difesa (24 gol subiti in 22 gare) ed esaltato il talento di Holjund e Lookman, che hanno mandato in panchina Muriel e Zapata. Pare difficile che i salentini possano fermare i nerazzurri (si gioca alle 12,30) nonostante nel turno precedente abbiano imposto il pari alla Roma. Proprio i giallorossi alle 20,45 cercano di riprendere la corsa verso la qualificazione alla Champions ospitando un Verona in ripresa. Nessuna lesione per Dybala, che proverà a recuperare per il ritorno in coppa. I cugini della Lazio alle 15 a Salerno, dove si è insediato il nuovo tecnico Paulo Sousa, dovranno fare a meno del capocannoniere Zaccagni e si affideranno a Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile. È saltata anche la panchina dello Spezia, con Gotti che ha pagato gli ultimi risultati negativi. In attesa di Semplici, sarà Lorieri a guidare la squadra che alle 18 in casa affronterà una Juve scossa dalla penalizzazione e nervosa dopo l’1-1 col Nantes in Europa League. La Fiorentina, che a Braga ha dato spettacolo, in campionato arranca ed è reduce da quattro ko e un pari. Un nuovo passo falso alle 15 al Franchi nel derby con l’Empoli, 3 punti più su, metterebbe in difficoltà il tecnico Italiano.

Lunedì è in programma alle 20,45 Torino-Cremonese. I granata vogliono riscattare la sconfitta di domenica col Milan, i lombardi sono semifinalisti in Coppa Italia ma ultimi - e senza vittorie - in serie A.

