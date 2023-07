«Corsa bis come capitale della cultura» 

«Il 27 settembre dobbiamo presentare un dossier per la candidatura di Nuoro a Capitale della cultura - dice il sindaco Andrea Soddu -. Prendiamo questa inaugurazione come un buon auspicio, per una città che vuole vivere di cultura». La strada è tracciata. Il museo della ceramica, aperto giovedì sera, aiuta ad alimentare il sogno. Oltre 600 persone alla serata inaugurale della nuova perla dell’Istituto superiore regionale etnografico. Uno spazio espositivo nel cuore di Nuoro, a Santu Predu, in piazzetta Su Connottu. Si va ad affiancare al museo deleddiano, all’Etnografico: dà vita a una proposta accattivante, presentata con convinzione dal presidente dell’Isre, Stefano Lavra. Il pubblico numeroso, giunto da ogni angolo della Sardegna, ha sgranato gli occhi davanti a un allestimento curato nei dettagli, ricavato in un immobile che per i nuoresi riveste vari significati, ovvero casa Chironi. Oltre 300 opere accolgono e accontentano anche il visitatore più esigente. In mostra le ceramiche di Francesco Ciusa, Salvatore Fancello ed Edina Altara. Il museo apre tutti i giorni, ore 10-13 e 15-20. (g. l.)

