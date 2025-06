Corsa alle terre rare, un’azienda vuole scavare nel sottosuolo dell’Isola  

La caccia al tesoro in Sardegna deve passare dal Via. Non c’è (ancora) la benedizione ministeriale per il progetto di ricerca “Pedra Bianca”, presentato dalla società cagliaritana Valmisa Srl, che vuole esplorare il sottosuolo di 3.125 ettari tra Osilo, Cargeghe e Ploaghe per capire se valga la pena scavare per trovare Terre rare – per le quali scoppiano le guerre –, oro, argento, zirconio, titanio, tungsteno, antimonio, quarzo, stagno e altri materiali meno pregiati. Il Ministero dell’Ambiente ha deciso il 18 giugno: l’operazione deve superare la procedure di valutazione ambientale. Le carte depositate sono definite «decisamente frammentate e poco esaustive». L’intervento, anche se la società ha sminuito l’impatto, «determina potenziali conseguenze negative e significative su plurime componenti, tra cui la biodiversità». E le criticità emerse sono tante, su molti fronti.

I veleni di Furtei

Negli uffici del Mase questa volta sono stati veloci. La Valmisa ha depositato l’istanza di verifica di assoggettabilità a Via lo scorso 21 gennaio. La risposta è arrivata in meno di sei mesi. Intanto sono piovuti gli atti di opposizione. Le critiche sono arrivate da comuni cittadini, Regione, dalla commissione tecnica ministeriale competente sul procedimento. E anche da associazioni che, carte alla mano, hanno riportato alla luce dall’archivio degli orrori il disastro ambientale della miniera d’oro di Furtei. Nelle sue osservazioni, rimaste senza risposta da parte della società, Italia Nostra afferma che l’attuale rappresentante legale della società proponente, Francesco Manca, fosse direttore generale della Progemisa quando «tra il 1990 e il 2000 la società australiana Gold Mining, attraverso la Gold Mines of Sardinia Limited», aprì la miniera di Santu Miali. Di quella joint venture che ha lasciato solo laghi di cianuro, e spese di bonifica finora salite a 65 milioni, faceva parte anche la Regione, spiega l’associazione. Una partecipazione del 10%, proprio attraverso Progemisa.

Il passato

L’area di indagine prescelta per la ricerca dei tesori sotterranei, 31,25 chilometri quadrati, oltre 4370 campi da calcio, non è casuale. Era già stata oggetto di sondaggi, negli anni Novanta (gli stessi di Furtei), che avevano fatto emergere «la potenzialità giacimentologica dell’area», scrive la Valmisa. Ma i campioni, circa 200, sarebbero andati perduti. Quindi è necessario effettuare altri carotaggi «per accertare la presenza di minerali a suo tempo non ricercati, in particolare minerali inseriti nell’elenco delle materie prime critiche». Se con le perforazioni la società dovesse ottenere i risultati sperati, procederebbe con il progetto per lo sfruttamento minerario del territorio.

La frenata

Il decreto ministeriale di imposizione della Via allunga i tempi. La Regione ha parlato di «totale insufficienza dello studio idrogeologico e mancata valutazione dell’impatto potenziale sulle falde idriche». Per gli uffici romani «lo studio preliminare ambientale e i relativi documenti (...) sono superficiali e inadeguati ad affrontare la dovuta disamina degli impatti». E, tra le altre cose, è necessario valutare le conseguenze che la «mobilizzazione degli elementi chimici potenzialmente pericolosi che, in tenori elevati e non adeguatamente controllati, potrebbe generare sul reticolo idrologico». Sull’acqua, quindi.

