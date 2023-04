Corsa alle regionali: tensione su Solinas, centrodestra diviso  

Dall’altra Fratelli d’Italia, consapevoli di avere tutti i numeri dalla loro parte e del fatto che, se solo Giorgia Meloni volesse, il candidato presidente sarebbe di FdI. Poi ci sono tutti gli altri. Il grande centro con Antonello Peru e Stefano Tunis che il 21 e il 22 aprile presenteranno a Sassari e Cagliari “Sardegna al Centro 20Venti”, il movimento che nasce dalla fusione di Sardegna al Centro e Sardegna 20Venti. E Forza Italia che potrebbe spingere per la candidatura di Alessandra Zedda. Azzurri e centristi saranno determinanti non solo sul risultato elettorale finale, ma anche sulla scelta del candidato. Quindi, tra Solinas e FdI avrà più possibilità chi è più gradito alle altre altre forze politiche.

In Sicilia è già successo nel 2022, quando Nello Musumeci (oggi ministro nel Governo Meloni) non ha corso per fare il bis. E questo costituisce un precedente del quale non si può non tenere conto. Fratelli d’Italia l’ha ricordato in passato e tra le righe lo sottolinea ancora. Perché, se Solinas vuole la Regione per la seconda volta, Fdi pretende la stessa cosa.

L’ipotesi di Christian Solinas ricandidato alla presidenza non esclude certo le altre. È vero - lo ha ricordato qualche giorno fa Giovanni Satta (Psd’Az) - che in genere il governatore uscente gode di una sorta di diritto acquisito a ripresentarsi. Ma le regole sono fatte per essere infrante.

Direzioni opposte

I rapporti a Roma

Il presidente uscente è forte soprattutto dei rapporti solidi con i leader nazionali della Lega. Politici come Massimiliano Fedriga - che ha appena trionfato alle regionali del Friuli, e che due giorni fa ha ricordato che la Lega è ben rappresentata in Sardegna da Solinas - o come Attilio Fontana che l’ha voluto a Milano per la chiusura della campagna elettorale. Ma il presidente non sembra godere della stessa popolarità in Sardegna tra gli altri alleati che potendo scegliere, probabilmente convergerebbero su Fratelli d’Italia.

La chiave Salvini

Secondo un esponente della maggioranza, «solo il leader Matteo Salvini potrebbe ottenere la ricandidatura di Solinas», ma a costo di rinunciare ad altro. Va ricordato, infatti, che, salvo elezioni anticipate nell’Isola, il voto del 2024 coinvolgerà altre quattro Regioni: Basilicata, Piemonte, Umbria e Molise.

Ecco perché, alla fine dei conti, resterà il tavolo nazionale a decidere chi dovrà o meno presentarsi. Posto che, un partito – anche se il più votato – non potrà pretendere di candidare uomini propri dappertutto. È una questione di scelte, e non è detto che alla fine, dovendo rinunciare a qualcosa, FdI non decida di lasciar perdere puntando a vincere altrove.

«Troppo presto»

Quel che è certo, ripetono alcuni consiglieri del centrodestra, è troppo presto per decidere un nome, «non è davvero un problema all’ordine del giorno». L’ufficialità del candidato. dunque, potrebbe arrivare proprio a ridosso della campagna elettorale. (ro. mu.)

