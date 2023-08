Corsa alle Regionali,  tavolo romano decisivo nei due schieramenti 

«Il candidato per le regionali si sceglie in Sardegna», raccontano da settimane i rappresentanti delle maggiori forze politiche sia di centrodestra che della coalizione di centrosinistra-M5S. Una precisazione più a beneficio dell’apparenza, e con l’obiettivo di tranquillizzare quei partiti e movimenti che un riferimento romano non ce l’hanno, ma che non si fonda su dati oggettivi. Perché – soprattutto per quanto riguarda lo schieramento che oggi guida la Regione – sono gli equilibri nazionali a fare la differenza.

Manovre romane

E sul tavolo romano resta Fratelli d’Italia il partito che può fare o disfare. Questo significa che se la leader vorrà la Sardegna, molto probabilmente l’avrà. In questo caso l’uomo su cui puntare sarebbe il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, ma non si esclude una soluzione più tecnica (il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba che avrebbe il gradimento del ministro Francesco Lollobrigida, tra i dirigenti più vicini a Giorgia Meloni), e nemmeno la possibilità di candidature politiche diverse da Truzzu (sarebbero infatti in partita anche i parlamentari sardi di FdI). Secondo le indiscrezioni, negli ultimi giorni il primo cittadino sarebbe riuscito a sciogliere le riserve che lo riguardavano all’interno del partito. Il governatore uscente Christian Solinas è ben consapevole del peso del tavolo romano, ma d’altra parte è già riuscito a ottenere l’appoggio incondizionato del leader della Lega Matteo Salvini («Solinas sarà il candidato dell Lega», aveva detto durante l’ultima visita nell’Isola), e proprio per questo spera di correre per il bis.

Asso nella manica

Recentemente ha anche giocato due carte importanti: quella dell'emendamento di Giunta al collegato sugli incrementi negli alberghi nella fascia dei 300 metri dal mare, e quella sull’avvio del procedimento per aggiornare il piano paesaggistico regionale. Passare per il presidente che è riuscito a modificare il Ppr gli farebbe conquistare molti punti. Non giocano a suo favore, tuttavia, buona parte di Forza Italia e i centristi più vicini a Stefano Tunis e Antonello Peru che hanno chiesto senza mezzi termini scelte sul candidato in discontinuità. In pratica, ha dalla sua parte solo la Lega e chi ancora lo sostiene nel suo partito. Più remote, a questo punto, le ipotesi di candidature di Forza Italia.

Quanto all’altro schieramento, l’intraprendenza della deputata del M5S Alessandra Todde la dice lunga sul ruolo dei dirigenti nazionali in questa partita. Con l’iniziativa di Santu Lussurgiu, la ex vice ministra ha negato di aver fatto qualsiasi passo in avanti di autopromozione, ma un po’ tutti – nella stessa coalizione - hanno definito azzardata la sua mossa. A Santu Lussurgiu non c’erano i consiglieri regionali pentastellati. Che ora aspettano che qualcuno, negli altri partiti di maggioranza, batta un colpo. In caso contrario dovranno digerire le decisioni che arrivano da Roma. D’altro canto – anche per tornare sull’influenza dei tavoli romani - il movimento gli ha già chiesto di sostenere la parlamentare.

Le ipotesi Dem

Il Pd è l’altro partito che avrebbe pieno diritto a esprimere il candidato. Il segretario regionale Piero Comandini nega che ci sia un qualsiasi accordo Schlein-M5S per convergere su Todde. Un’indiscrezione che, anche dopo le precisazioni di Comandini, continua a rimbalzare. Il Pd ha comunque nomi sui: lo stesso Comandini che però sarebbe interessato alla poltrona del sindaco di Cagliari, l’ex deputata Romina Mura, il sindaco di Iglesias Mauro Usai, mentre non si può scartare l’ipotesi del sindaco di Quartu Graziano Milia. (ro. mu.)

