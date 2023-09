Corsa alle Regionali: guerra di nervi tra Solinas e Truzzu 

Il lutto per il presidente emerito Giorgio Napolitano ha fatto slittare una serie di appuntamenti potenzialmente significativi nel percorso di scelta dei candidati alla presidenza della Regione. Fratelli d’Italia ha dovuto rinviare la tappa cagliaritana del tour regionale organizzato per raccontare il primo anno da premier di Giorgia Meloni, il Pd ha rimandato a lunedì prossimo la direzione regionale di Oristano in programma ieri. Nel primo caso bisogna ricordare che gli incontri con il pubblico saranno chiusi sempre dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, cioè da colui che potrebbe guidare la coalizione alle Regionali al posto di Solinas. La direzione Dem sarà invece uno snodo fondamentale per decretare il no alle primarie nel campo largo, così come ha chiesto il M5S. In ogni caso, almeno per quanto riguarda il centrodestra, la sensazione è che a una sintesi si arriverà all'ultimo momento utile. Uno scenario che tempo fa aveva immaginato lo stesso Christian Solinas. D’altra parte, il caso della Sicilia insegna. Il nome dell’azzurro, e futuro presidente Renato Schifani, venne ufficializzato solo venti giorni prima del termine per la presentazione delle liste. Nell’Isola potrebbe succedere la stessa cosa. FdI, infatti, si guarda bene dall’annunciare che Paolo Truzzu sarà il candidato, e Solinas non fa nulla che faccia pensare a una rinuncia a correre.

L’attesa

È una battaglia di nervi, dove avrà la meglio chi saprà aspettare. Almeno per il momento, dunque, è difficile che il coordinatore e senatore Antonella Zedda prenda l’iniziativa e fissi una data per l’atteso tavolo per le regionali che FdI, in quanto partito con più consenso, avrebbe il diritto di convocare. D’altro canto, fa notare un esponente di maggioranza, «non sarebbe un bene per Truzzu se il suo nome fosse ufficializzato adesso». Cioè, è solo fine settembre e potrebbe accadere qualsiasi cosa, perché «oggi ci vuole davvero poco per bruciare un candidato». Diverso sarebbe se l’ufficialità arrivasse solo all’ultimo momento. «In questo caso tutti, compresi i suoi detrattori, dovrebbero accettare con spirito costruttivo la candidatura perché subito dopo parte la campagna elettorale». Lo stesso vale per un’eventuale corsa bis di Solinas.

Da parte sua, infatti, anche l’attuale presidente uscente deve armarsi di pazienza. Perché non è detto che non sia confermata la ricandidatura. Solinas può già contare sull’endorsement di Matteo Salvini che si è pronunciato più di due mesi fa. Da allora, tuttavia, nessun altro si è sbilanciato a suo favore. E, forse anche per questo, la Giunta sta evitando di procedere a nomine importanti come quella del Centro regionale di programmazione. La macchina è paralizzata, e il fatto che il governatore non abbia certezze sull’immediato futuro non aiuta.

Malumori

Nel centrodestra, inoltre, cresce il malumore per il silenzio del presidente sulla scelta dell’assessora all’Industria Anita Pili di passare con Italia Viva. Cioè con un partito non rappresentato nella maggioranza che governa la Regione. E la domanda che in tanti si fanno è: «Perché il governatore è così silenzioso sulla questione? Accetta di buon grado la situazione?». (ro. mu.)

