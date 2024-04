Corsa alle liste: poco più di tre settimane per decidere 

Un unico week-end elettorale in tutta Italia, l’8 e il 9 giugno, ma ad aprirsi saranno anche le urne delle Comunali non solo quelle delle Europee. Sabato 8 si vota dalle 14 alle 22, domenica 9 dalle 7 alle 23.

Liste e simboli delle Amministrative vanno presentati tra il 10 e l’11 maggio. Il numero dei candidati dipende dalla popolazione: sotto i 3mila abitanti, oscillano tra 7 e 10. Da 3.001 a 10mila residenti, tra 9 e 12. Da 10.001 a 15mila, tra 12 e 16. Quando la popolazione è compresa tra 15.001 a 30mila cittadini, devono esserci almeno 11 candidati e non più di 16. Nei Comuni da 30.001 a 100mila, il numero varia da 16 a 24. Nella fascia tra 100.001 e 250mila abitanti o nei capoluoghi di provincia con più di 100mila residenti, le liste vanno da 21 a 32. La rappresentanza di genere è obbligatoria in tutti i Comuni, a prescindere della popolazione. Ma solo nei municipi sopra i 5mila residenti, si può esprimere la doppia preferenza, ovvero è consentito votare insieme un uomo e una donna, purché appartenenti alla stessa lista (che peraltro è unica per ogni candidato sindaco nei centri sino a 15mila abitanti).

In Sardegna tornano ai seggi ventisette municipi, tra cui Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai, gli unici sopra i 15mila residenti, quindi con possibilità di ballottaggio il 22 e 23 giugno, nel caso in cui nessuno degli aspiranti sindaci raggiunga il 50 per cento. Gli altri Comuni che scelgono il nuovo Consiglio sono Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi e Serrenti nel Sud Sardegna. Bosa, Magomadas, Sini e Sorradile nell’Oristanese. Onanì, Ortueri, Sarule e Villagrande Strisaili nel Nuorese. Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sorso e Villanova Monteleone tra Sassarese e Gallura.

Per le Europee ci sono due passaggi e tempi più stretti: i simboli vanno depositati tra domenica 21 aprile e lunedì 22. Le liste, invece, tra il 30 aprile e il 1° maggio. La Sardegna fa collegio insieme alla Sicilia, nella circoscrizione insulare che elegge otto eurodeputati sui 76 che arriveranno a Strasburgo passando dalle urne italiane. Ma nell’intera Assemblea dell’Ue gli scranni sono 720. Gli elettori possono esprimere sino a tre preferenze. ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA