Corsa alle candidature Solinas alla Fiera, campo largo al tavolo 

Non sarà un tranquillo weekend, questo è certo. Il nodo delle candidature alle Regionali si va ingarbugliando anziché sbrogliarsi, da una parte e dall’altra, e oggi accadrà qualcosa. Non di decisivo (ci sono stati già tanti eventi “decisivi” e ce ne saranno ancora tanti altri), ma di importante.

Nel centrodestra c’è attesa per la giornata dell’orgoglio del popolo Psd’Az, chiamato a raccolta stamattina da Christian Solinas alla Fiera di Cagliari. Nell’altro schieramento, nelle stesse ore si riunirà il tavolo politico regionale per discutere dei criteri di scelta del candidato governatore. Ma ci sono appuntamenti anche in serata: mentre Renato Soru continuerà a Nuoro il suo ciclo di incontri che sta portando scompiglio anzitutto nel suo partito, il Pd, contemporaneamente proprio l’assemblea regionale Dem si ritroverà a Tramatza (scenario che rievoca clamorose battaglie interne) per fare il punto sulla situazione.

Il centrodestra

Il ritrovo sardista avrà in gran parte l’atmosfera di una festa, una celebrazione dell’identità del partito . I discorsi politici saranno ridotti al massimo, anzi dovrebbero limitarsi a quello di Solinas (qualcuno ha parlato di un videomessaggio di Matteo Salvini, ma non ci sono conferme) : in ogni caso sarà rilevante .

Non è certo un caso che, pochi giorni dopo che al tavolo nazionale del centrodestra FdI ha chiesto di candidare alle Regionali un suo esponente, Solinas convochi la sua gente lì dove inizi ò la sua avventura da governatore: era il 24 novembre 2018, e al congresso nazionale del Psd’Az i leader dei partiti alleati sfilarono sul palco per dare al segretario dei Quattro Mori l’investitura della leadership. Ironia della sorte, il primo a dirlo fu Paolo Truzzu (non ancora sindaco), oggi il nome in pole position nel caso di un passo indietro di Solinas.

Lui però a fare passi indietro non ci pensa neppure, e oggi si vedrà in quali termini porrà la questione. Di certo, in attesa del consiglio nazionale del Psd’Az a fine mese, la rivendicazione popolare dell’identità sardista preparerà anche il cambio di linea sulle liste per le Regionali: se cinque anni fa il partito le aprì a molti ingressi esterni, stavolta l’intenzione sembra quella di candidare soprattutto persone con maggiore riconoscibilità nella militanza sardista.

Il campo largo

Sul fronte dell’alleanza tra centrosinistra, M5S e le forze civiche e indipendentiste, il vertice di oggi (convocato nella sede di via Emilia dal leader del Pd Piero Comandini) sarà il primo dopo la «disponibilità» annunciata da Massimo Zedda per ricandidarsi a Cagliari, che interpella soprattutto il Pd. Perché se lascerà scivolare le cose verso la scelta della pentastellata Alessandra Todde come candidata governatrice, si troverà di fronte a un bivio scomodo: rinunciare a esprimere sia il candidato presidente che l’aspirante sindaco del capoluogo, o sfidare (con le primarie o in altro modo) l’ingombrante presenza di Zedda per stoppare la sua corsa. Col rischio ulteriore creato dalle regole elettorali nei Comuni, che prevedono il secondo turno e non impedirebbero al leader dei Progressisti di tentare un’operazione simile a quella attuata da Graziano Milia a Quartu, eletto sindaco in dispetto al Pd.

Proprio i Progressisti potrebbero riportare oggi al tavolo la richiesta di scegliere il leader con le primarie, magari tra Todde, Soru e Milia: i tre che sarebbero pronti a correre per Villa Devoto, almeno a quanto si deduce dalle indiscrezioni e dalle rispettive iniziative, visto che al tavolo non sono stati ancora fatti nomi ufficiali. La direzione regionale del Pd però ha già di fatto bocciato le primarie, e due giorni fa la segreteria nazionale ha confermato questa linea. Se ne parlerà comunque nel pomeriggio all’assemblea regionale del partito: anche perché – nota qualcuno – la competenza sulle primarie è proprio dell’assemblea. Si prevedono ulteriori discussioni: il rebus della candidatura, in ogni caso, non si risolverà oggi.

