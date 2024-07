«Corsa alle armi, uno scandalo» 

CITTÀ DEL VATICANO. «Mentre nel mondo c'è tanta gente che soffre per le calamità e la fame, si continua a costruire e vendere armi e a bruciare risorse alimentando guerre grandi e piccole. Questo è uno scandalo che la comunità internazionale non dovrebbe tollerare». Lo ha detto ieri Papa Francesco, nella consueta omelia per l'Angelus domenicale. Con un chiaro riferimento ai teatri bellici aperti in tutto il globo, dal conflitto tra Russia e Ucraina al dramma di Gaza (con l'evoluzione di questi giorni, susseguente alla strage causata dal razzo lanciato dal Libano verso la cittadina druso-israeliana di Majdal Shams), il pontefice ha aggiunto anche che lo «scandalo» della corsa agli armamenti «contraddice lo spirito di fratellanza dei Giochi Olimpici appena iniziati. Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, la guerra è una sconfitta».

Auspici di pace

Il riferimento alla manifestazione che ha preso il via ufficialmente venerdì scorso a Parigi, e in particolare il collegamento tra i Giochi e gli scenari di guerra, non è comparso per la prima volta ieri nei ragionamenti di Bergoglio. Già nei giorni scorsi, sul suo account X, il Papa aveva chiesto che la fase dedicata alle Olimpiadi potesse corrispondere con uno stop alle armi: «Mentre la pace nel mondo è seriamente minacciata, auspico vivamente che tutti rispettino la #treguaolimpica, nella speranza di risolvere i conflitti e ripristinare la concordia. Che Dio illumini le coscienze di coloro che sono al potere». E nel giorno dell’inaugurazione dei Giochi aveva ribadito, sempre su X (l’ex Twitter): «L'autentico spirito olimpico e paralimpico è un antidoto per non cadere nella tragedia della guerra e per porre fine alle violenze. Possa lo sport costruire ponti, abbattere barriere, favorire relazioni di pace».

Un pensiero per gli anziani

Durante l’Angelus Francesco ha anche fatto riferimento alla Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ricordando il tema “Nella vecchiaia non abbandonarmi”: «L'abbandono degli anziani - ha detto - è una triste realtà alla quale non dobbiamo abituarci. Per molti di loro, specie in queste giornate estive, la solitudine rischia di diventare un peso difficile da sopportare. Rafforziamo l'alleanza tra nipoti e nonni, tra giovani e anziani. Diciamo no alla solitudine degli anziani. Il nostro futuro dipende molto da come i nonni e i nipoti impareranno a vivere insieme».

