Corsa alla stella e pariglie, la festa dei minicavalieri  

A Torregrande è tutto pronto per la Sartiglietta estiva, in programma domani nell’area adiacente la pineta, all’ingresso della borgata. Si parte alle 18.30 con la vestizione de su Componidoreddu, la 14enne Giulia Atzei, che sarà accompagnata in pariglia dalle amazzoni Laura Firinu, nei panni di segundu e Letizia Puggioni, terzu. Alle 19, con l’incrocio delle spade, prenderà il via la corsa alla stella, poi spazio alle evoluzioni dei mini cavalieri dell’associazione Giara Oristanese, diretta da Antonio Madeddu. La chiusura è prevista alle 20.45, dopo la benedizione del capocorsa con sa Pippia ’e maju. La colonna sonora della manifestazione sarà affidata ai mini tamburini e trombettieri della Pro Loco. (m.g.)

