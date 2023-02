Corsa alla stella: attesa per la Vespiglia 

A chiudere il Carnevale cagliaritano domani sarà la Vespiglia , una corsa alla stella in sella a una Vespa. Lo spettacolo in via Azuni inizierà alle 10.30 e i corridori, in sella allo scooter, cercheranno con una spada di infilzare la stella.

Giunta alla quindicesima edizione e organizzata dall'associazione Vespa Club Cagliari, in collaborazione con il Vespa Club Karalis, la Vespiglia è un tributo alla Sartiglia di Oristano - riconosciuta dalla stessa Fondazione la con cui è gemellata- rivisitato in chiave carnevalesca.

Il tema di quest’anno, per vivacizzare dopo due anni di stop la manifestazione, è “Colori”, ma anche miti, costumi del Carnevale tradizionale cagliaritano. Un tema fantasioso ma anche di recupero delle tradizioni carnevalesche cittadine.

Si tratta di una competizione tra i quartieri storici della città, ognuno rappresentato da un colore e, quattro saranno i Gremi che si sfideranno. Il rosso è colore di Castello, dove risiedevano le famiglie nobili della città. L’azzurro mare, invece, è quello di Marina, qui vivevano le famiglie dei pescatori. Il giallo rappresenta Stampace, il quartiere dove vi erano -e vi sono ancora oggi - le botteghe e le abitazioni degli artigiani. Questo Gremio è per lo più destinato ai soci provenienti dagli altri club della Sardegna, che, come ogni anno, partecipano numerosi. Infine, c’è il verde per Villanova, rione rivolto verso le campagne abitato, un tempo, da contadini e dalle loro famiglie. Il presidente della Giuria d'onore sarà Francesco Castagna, leader dei Cavalieri della Sartiglia di Oristano.

