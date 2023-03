Corsa alla Casa Bianca, le promesse di Trump:  «Auto volanti e nuove città»  

WASHINGTON. Nuove e moderne “Freedom city” (“Città della libertà”) costruite da zero, auto volanti e baby bonus per un cambio radicale nel tenore di vita americano. Donald Trump si fa precedere da un video con promesse futuristiche, prima di concludere e scaldare a due passi dalla capitale la Conservative political action conference (Cpac).

Nella corsa alla Casa Bianca, il cuore della più vecchia organizzazione conservatrice batte ancora per lui, nonostante il boicottaggio di Fox News e la morsa di tre inchieste: per l'assalto al Capitol (dove ha chiesto di bloccare la deposizione del suo ex vice Mike Pence e lanciato una provocazione incidendo una canzone con un coro di detenuti per l'attacco), sui documenti segreti a Mar-a-Lago e quella sulle pressioni per ribaltare il voto in Georgia. Del resto, i tre giorni di meeting sono stati uno spaccato di “Trumplandia”, una passerella di tutti i suoi pretoriani, anche di quelli all'estero come il leader britannico del partito della Brexit, Nigel Farage, e l'ex presidente populista brasiliano Jair Bolsonaro.

L'accoglienza è stata a dir poco tiepidina per alcuni dei suoi sfidanti. Fossero essi ancora potenziali, come l'ex segretario di stato Mike Pompeo, o dichiarati come l'ex ambasciatrice all'Onu, Nikki Halei, che aveva invitato la platea a «riporre la fiducia in una nuova generazione se ne avete abbastanza di perdere» e aveva rilanciato la sua proposta di un test sulle capacità intellettuali dei candidati ultrasettantacinquenni: quando ha posato per le foto, è stata travolta da cori che inneggiavano al tycoon e da scoraggianti proclamazioni di fede tipo “We love Trump”.

Gelo per altri due candidati presidenziali, l'imprenditore del biotech Vivek Ramaswamy e il businessman Perry Johnson, mentre il potenziale rivale principale, il governatore della Florida Ron DeSantis, ha disertato la tana del lupo partecipando nello stesso giorno a Palm Beach alla convention del Club for Growth, un'organizzazione conservatrice rivale. Nella sala, il sostegno per il tycoon è sembrato senza freni. Come il video delle sue ultime proposte avveniristiche, con cui vorrebbe forse evocare la campagna di Abraham Lincoln per la ferrovia transcontinentale,

RIPRODUZIONE RISERVATA