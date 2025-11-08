Corsa al voto in 40 Comuni 

Archiviate le elezioni provinciali, nei Comuni dell’Oristanese sono già iniziate le grandi manovre in vista delle Amministrative del 2026, previste tra il 15 aprile e il 15 giugno, secondo quanto stabilito dal ministero dell’Interno. Il mandato elettorale, durato 5 anni e mezzo a causa dello slittamento dovuto alla pandemia, era iniziato con il voto del 25-26 ottobre 2020 e adesso si lavora alla composizione delle liste, soprattutto in quei paesi in cui non si era riusciti a presentare almeno due candidature. Qui il clima politico si scalda e i nomi iniziano a circolare.

Al voto nel 2026

Sono 40 i Comuni che rinnoveranno le amministrazioni nella prossima primavera: Abbasanta , Allai , Arborea , Assolo , Asuni , Baressa , Bidonì , Busachi , Curcuris , Flussio , Fordongianus , Ghilarza , Gonnosnò , Gonnostramatza , Laconi , Masullas , Mogoro , Montresta , Neoneli , Norbello , Nurachi , Palmas Arborea , Pau , Paulilatino , Samugheo , Arcidano , San Vero Milis , Santa Giusta , Santu Lussurgiu , Sennariolo , Siamaggiore , Siapiccia , Simaxis , Suni , Ula Tirso , Usellus , Villa Sant’Antonio , Zeddiani . A questi si potrebbe aggiungere Uras (voto previsto per il 2027) se il Consiglio comunale venisse sciolto in tempo utile per rientrare nel turno elettorale 2026. Qui la situazione è molto particolare perché nonostante si siano dimessi sette consiglieri, il sindaco Samuele Fenu ha surrogato un consigliere e il mandato, almeno al momento, sta proseguendo pur fra mille polemiche. L’appuntamento con il voto è importante anche in funzione del futuro in Provincia: chi non dovesse essere rieletto alla carica di sindaco o consigliere comunale, decadrebbe immediatamente anche in Consiglio provinciale e verrebbe sostituito dai primi dei non eletti. Un caso che potrebbe verificarsi per il vicepresidente provinciale e sindaco di Zeddiani Claudio Pinna e per il consigliere Domenico Gallus, primo cittadino di Paulilatino.

Il futuro

Nel 2027 appuntamento con il voto in altri 35 Comuni, divisi in due gruppi. Sedici votarono a ottobre 2021: Albagiara, Baradili, Bonarcado, Cuglieri, Marrubiu, Nureci, Ollastra, Riola Sardo, Ruinas, Scano di Montiferro, Senis, Siris, Solarussa, Tadasuni, Tramatza, Villaurbana. A questi si aggiungono i 19 Comuni con scadenza naturale del mandato nel 2027: Oristano, Terralba, Aidomaggiore, Ardauli, Baratili, Bauladu, Gonnoscodina, Milis, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Sagama, Sedilo, Seneghe, Siamanna, Tinnura, Tresnuraghes, Uras infine Zerfaliu.

