Verso le elezioni.
09 novembre 2025 alle 00:29

Corsa al voto in 40 Comuni 

La metà dei paesi dell’Oristanese chiamata alle urne in primavera 

Archiviate le elezioni provinciali, nei Comuni dell’Oristanese sono già iniziate le grandi manovre in vista delle Amministrative del 2026, previste tra il 15 aprile e il 15 giugno, secondo quanto stabilito dal ministero dell’Interno. Il mandato elettorale, durato 5 anni e mezzo a causa dello slittamento dovuto alla pandemia, era iniziato con il voto del 25-26 ottobre 2020 e adesso si lavora alla composizione delle liste, soprattutto in quei paesi in cui non si era riusciti a presentare almeno due candidature. Qui il clima politico si scalda e i nomi iniziano a circolare.

Al voto nel 2026

Sono 40 i Comuni che rinnoveranno le amministrazioni nella prossima primavera: Abbasanta , Allai , Arborea , Assolo , Asuni , Baressa , Bidonì , Busachi , Curcuris , Flussio , Fordongianus , Ghilarza , Gonnosnò , Gonnostramatza , Laconi , Masullas , Mogoro , Montresta , Neoneli , Norbello , Nurachi , Palmas Arborea , Pau , Paulilatino , Samugheo , Arcidano , San Vero Milis , Santa Giusta , Santu Lussurgiu , Sennariolo , Siamaggiore , Siapiccia , Simaxis , Suni , Ula Tirso , Usellus , Villa Sant’Antonio , Zeddiani . A questi si potrebbe aggiungere Uras (voto previsto per il 2027) se il Consiglio comunale venisse sciolto in tempo utile per rientrare nel turno elettorale 2026. Qui la situazione è molto particolare perché nonostante si siano dimessi sette consiglieri, il sindaco Samuele Fenu ha surrogato un consigliere e il mandato, almeno al momento, sta proseguendo pur fra mille polemiche. L’appuntamento con il voto è importante anche in funzione del futuro in Provincia: chi non dovesse essere rieletto alla carica di sindaco o consigliere comunale, decadrebbe immediatamente anche in Consiglio provinciale e verrebbe sostituito dai primi dei non eletti. Un caso che potrebbe verificarsi per il vicepresidente provinciale e sindaco di Zeddiani Claudio Pinna e per il consigliere Domenico Gallus, primo cittadino di Paulilatino.

Il futuro

Nel 2027 appuntamento con il voto in altri 35 Comuni, divisi in due gruppi. Sedici votarono a ottobre 2021: Albagiara, Baradili, Bonarcado, Cuglieri, Marrubiu, Nureci, Ollastra, Riola Sardo, Ruinas, Scano di Montiferro, Senis, Siris, Solarussa, Tadasuni, Tramatza, Villaurbana. A questi si aggiungono i 19 Comuni con scadenza naturale del mandato nel 2027: Oristano, Terralba, Aidomaggiore, Ardauli, Baratili, Bauladu, Gonnoscodina, Milis, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Sagama, Sedilo, Seneghe, Siamanna, Tinnura, Tresnuraghes, Uras infine Zerfaliu.

