Corsa al titolo: definite le semifinali 

I Quartieri De Amicis-Amatori Johannes e Maccioni Marmi-I. R. Ultimi Moniaflor sono le due semifinali di andata che si disputeranno nel prossimo weekend. Questo il verdetto del doppio turno dei quarti di finale che ha escluso dalla corsa al titolo Over 50 Pgs Audax, Amatori 4 Mori, Real Putzu e Decimo 2013.

De Amicis e Johannes

Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, la dominatrice della stagione regolare non fallisce il passaggio alle semifinali contro un buon Decimo 2013 che ha onorato egregiamente la sfida. Una rete di Pintus nel primo tampo su rigore (concesso per atterramento di Pintus) e il raddoppio di Monterastelli, su assist di Melis, hanno legittimato un successo mai in discussione per la squadra allenata da Gianfranco Pau, che in semifinale affronterà gli Amatori Johannes. La squadra cagliaritana dopo il 2-2 dell’andata è riuscita infatti a imporsi per 3-2 sul Real Putzu: un’autorete e le firme di Pala e Peloso hanno piegato la resistenza dei granata, a segno con Piscedda e Pes. I putzesi, pur in vantaggio per un lungo tratto di gara, hanno pagato severamente alcuni episodi che hanno deciso una sfida sostanzialmente equilibrata, come all’andata. «Siamo stati sfortunati, ma ci riproveremo l’anno prossimo», promette la punta del Real Franco Angiargia.

Maccioni

Più netta invece la vittoria (8-1) con cui la Maccioni Marmi si è sbarazzata degli Amatori 4 Mori, battuti anche all’andata 3-1: per i selargini sono andati a segno Gheratzu (tripletta), Vistosu (doppietta), Alberti, Pilleri e Pier Paolo Piras (su rigore); di Carta il gol della bandiera dei cagliaritani, che salutano i playoff da vicecampioni uscenti. «Una bella partita, all’inizio eravamo contratti ma poi siamo riusciti a sbloccarci anche perché la squadra ha trovato un suo equilibrio. Ora dobbiamo prepararci al meglio per le semifinali». Corrado Pilleri, protagonista del match, è già proiettato alla sfida con gli Ultimi Moniaflor: «Sono una buona squadra che tra l’altro ha eliminato l’Audax, altra formazione che ha fatto un buon torneo». I selargini partono da favoriti «ma si sa, i playoff sono un torneo a parte in cui può succedere di tutto. Basta un episodio per cambiare il corso di una partita, a volte in queste gare è questione di dettagli. La fiducia in noi stessi c’è sempre, ma nessuna squadra è da sottovalutare e ogni partita va presa con le pinze. Bisogna stare attenti e giocare come abbiamo fatto nei quarti», dice il 53enne attaccante della Maccioni Marmi, che assieme ai compagni si è preso una bella rivincita. «In campionato con gli Amatori 4 Mori abbiamo perso 4-0, un risultato meritato». Il bomber cagliaritano autore di sette reti in questa stagione però non vuole sbilanciarsi e non pensa a una finale annunciata con la De Amicis. «Pensiamo partita per partita».