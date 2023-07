Corsa al Collegato: 80 articoli da votare  entro una settimana  

Con il collegato ancora in Aula, si affaccia un nuovo tormentone in Consiglio regionale: quello del prossimo assestamento di bilancio da approvare entro il mese di luglio. «Con la variazione abbiamo la possibilità di dare risposte concrete ai sardi, e non vale la pena di perdere troppo tempo con questo disegno di legge tardivo», ha detto lo stesso assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino. Disegno di legge tardivo, il collegato, che nel frattempo è diventato molto corposo: 83 articoli che la maggioranza vorrebbe approvare entro la settimana prossima al massimo. Ieri si è conclusa la discussione generale e votato il passaggio agli articoli. Si riprende mercoledì prossimo alle 17, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per martedì alle 16.

Semplificazione

«Questo collegato serve a effettuare una semplificazione normativa per consentire agli assessorati di spendere meglio e prima le risorse», ha aggiunto l’assessore, «ma è giusto dire che oggi è scollegato perché son trascorsi mesi dal via libera alla legge di bilancio». Lo stesso ha ribadito il capogruppo di FdI Fausto Piga: «È un tagliando per far sì che tante leggi che attendono di avere completa attuazione possano essere applicate in maniera più concreta, come le norme sugli enti locali e l'edilizia dopo lo stop al piano casa». Il centrodestra ha fretta. Come ha sintetizzato bene la consigliera di Forza Italia Alessandra Zedda: «Il via libera deve arrivare entro la prossima settimana per essere funzionale e utile all'applicazione dell'avanzo di amministrazione che scaturirà dall'assestamento, che dovrà essere approvato entro il 31 luglio per poter fare poi una importante variazione di bilancio che accompagnerà la fine di legislatura e probabilmente potrà vedere realizzate alcune delle azioni già in campo da tempo».

«Discussione surreale»

L’opposizione, però, a minimizzare i ritardi di una legge attesa da sei mesi proprio non ci sta. «Ne vedremo delle belle, è un testo che arriva senza nessun accordo all'interno della maggioranza, avremo il solito teatrino con lunghe pause in Aula», prevede il consigliere e segretario regionale del Pd Piero Comandini. «Non esiste una discussione ma un insieme di emendamenti a una legge che a dir poco è distante dalle necessità dei sardi», aggiunge il capogruppo dell’Alleanza Rossoverde Eugenio Lai. Per Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, «questa discussione è surreale, ha impiegato sei mesi per arrivare dalla commissione all'Aula, anche la sua approvazione seguirà gli stessi tempi». Infatti, «sarà veramente difficile andare avanti con un testo di oltre articoli sui quali saranno presentati gli emendamenti più improbabili. Non faremo ostruzionismo ma davanti a eventuali norme immorali faremo la nostra parte». Il presidente del gruppo M5S Alessandro Solinas ha definito «tragicomico il giudizio che i sardi hanno dell’attività di questa maggioranza e di questa Giunta. E anche io mi trovo un po’ a disagio a intervenire nella discussione di un provvedimento che certifica il fallimento politico del centrodestra.

Dg, slitta la Giunta

Sul fronte dei direttori generali, per ieri era attesa la nomina in Giunta delle otto caselle attualmente vacanti. La seduta però è slittata a oggi, anche per consentire al neo segretario generale Elisabetta Neroni di entrare nel pieno delle sue funzioni. (ro. mu.)

