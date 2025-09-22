VaiOnline
Verso il big match.
23 settembre 2025 alle 00:25

Corsa al biglietto per la gara con l’Inter 

Scatta a mezzogiorno la vendita libera dei biglietti per Cagliari-Inter, big match di sabato (ore 20.45). La prima fase è cominciata alle 10 di ieri e proseguirà fino alle 9.59 di oggi, soltanto per i possessori della membership e online: attraverso il sito dedicato su Ticket One bisogna inserire il codice "Islanders", che dà la possibilità di acquistare due tagliandi. La vendita per tutti, invece, sarà disponibile anche nei punti vendita autorizzati e al Ticket Service di piazza L’Unione Sarda, aperto fino a venerdì con orari 9.30-13 e 16.30-20 mentre sabato solo nella fascia mattutina.

I prezzi

Per Cagliari-Inter biglietti a 45 euro nelle due curve, 120 in Distinti, 150 in Tribuna Rossa e 200 in Tribuna Blu, con riduzioni per donne, Under 18 e Over 65 a 100 euro in Distinti, 120 in Tribuna Blu e 150 in Tribuna Rossa. Dalle 16 di oggi attiva anche la vendita nel settore ospiti a 40 euro, con alcune restrizioni: divieto di acquisto nei settori ordinari per i residenti in Lombardia (potranno acquistarlo solo in ospiti e con fidelity card Inter), divieto di acquisto nel settore ospiti per i residenti fuori dalla Lombardia (solo nei settori ordinari). A tutti i prezzi vanno aggiunti 2 euro di prevendita.

