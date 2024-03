Corsa a tre per il numero 2 

I top player del tennis mondiale stanno convergendo sugli Stati Uniti per partecipare all'accoppiata di Masters 1000 che li impegnerà per tutto il mese, prima a Indian Wells, al via da mercoledì prossimo, e quindi a Miami. Tra loro c'è in primis Jannik Sinner, campione dell'Open d'Australia, numero 3 Atp, che insidia il n. 2 dello spagnolo campione uscente e al momento sembra il più in forma tra i contendenti, che principalmente sono Novak Djokovic, lo stesso Alcaraz e Daniil Medvedev.

Il sorteggio (ieri notte) è stato articolato in modo tale che Sinner non affronterà nè il serbo nè lo spagnolo prima della semifinale e Medvedev solo in finale. Magari prima Rafa Nadal, atteso al rientro nel torneo californiano dopo tanti problemi fisici grazie al ranking protetto. Da seguire in chiave classifica sarà anche il percorso di Alcaraz, che per essere certo di restare n. 2 deve rivincere il torneo, impresa riuscita solo a Djokovic nel triennio 2014-2016. Sinner diventerà numer 2 se vincerà il torneo, se andrà in finale (non contro Alcaraz) o in semifinale e Alcaraz perde entro i quarti, se uscirà ai quarti o agli ottavi ma Alcaraz non arriverà in semifinale e Medvedev non vincerà il titolo e in generale se Alcaraz arriverà al massimo agli ottavi e Medvedev non vincerà il titolo.

Oltre a Sinner, la pattuglia italiana comprende altri cinque giocatori nel torneo maschile: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, fresco di nuovo best ranking al n.62, e Fabio Fognini, che ha ottenuto una wild card. In corsa per un posto in tabellone attraverso le qualificazioni, Federico Gaio, Luca Nardi, Andrea Vavassori.

