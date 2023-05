Corsa a tre per il 4° posto: il Cagliari c’è 

Il quinto posto a un passo, dista proprio quel punticino che la giustizia sportiva potrebbe togliere al Parma per mancati pagamenti Irpef. Ma è soprattutto il -3 dal Südtirol a infiammare il rush finale del Cagliari che ha sulla carta un calendario più soft rispetto alla squadra di Bisoli e punta quindi a chiudere quarto per accedere ai playoff senza passare per i preliminari. Nel giorno della promozione matematica del Frosinone e aspettando quella del Genoa (presumibilmente sabato prossimo), anche il Bari, terzo, ha preso ufficialmente le distanze da Lapadula e compagni con dieci lunghezze (divario impossibile da colmare anche se dovessero fare l’en plein nelle ultime tre giornate). Hanno fatto il vuoto alle spalle, in compenso, con cinque punti di vantaggio su Pisa, Reggina e Ascoli e hanno un piede e mezzo negli spareggi. Già questa è una soddisfazione dopo un girone d’andata disastroso. Ma la partita non è ancora finita, è appena entrata nel vivo.

Distacchi e scenari

È bastata una vittoria dopo tre pareggi e una sconfitta per dare una scossa alla classifica, figurarsi lo scenario che si prospetterebbe se il Cagliari dovesse vincere anche venerdì sera a Perugia e ancora contro Palermo e Cosenza. Anche se a rassicurare, più dei distacchi e delle prospettive, è la rabbia agonistica con cui si è preso i tre punti contro la Ternana, mettendo a correre una superiorità tecnica sin troppo evidente e dando la sensazione, considerate anche le assenze, di poter recitare un ruolo da protagonista nella “post season” a prescindere dal piazzamento. Il quarto posto resta in ogni caso alla portata e deve diventare un chiodo fisso da qui al 19 maggio in questa avvincente corsa a tre con Südtirol in primis e Parma. Tutte le altre sono fuori, compreso il Pisa che sarebbe il primo avversario dei rossoblù (in gara secca alla Unipol Domus, venerdì 26 maggio, col bonus isolano in caso di parità) se il campionato fosse finito l’altro ieri.

La scossa di Ranieri

Comunque andrà a finire il torneo cadetto, il Cagliari si è messo nelle condizioni di poter centrare l’obiettivo minimo, nella speranza di richiudere il cerchio dopo i recenti scossoni tattici. L’infortunio di Mancosu ha messo in discussione il 4-3-1-2 e con il forfait di Falco (suo sostituto naturale pur con caratteristiche diverse) è venuto meno anche l’alberello di Natale utilizzato con Frosinone e Parma. Chissà poi se, nel primo tempo contro la Ternana, il problema è stato davvero il passaggio al 4-4-2 o l’approccio al match dopo il vantaggio fulmineo di Deiola. Certo è che nel momento in cui la situazione stava precipitando, Ranieri è stato bravo a ritrasmettere certezze alla squadra attraverso il 3-5-2 (così come aveva fatto appena arrivato nell’Isola quattro mesi fa) dandole - allo stesso tempo - una scossa emotiva (quasi l’ha messa con le spalle al muro) con quattro cambi nell’intervallo. E una volta ritrovate consapevolezza e fiducia (la stessa autostima era stata messa a dura prova nelle quattro precedenti gare), può riprovare a sollevare l’asticella nella speranza di recuperare il prima possibile Mancosu e riproporre - se non subito, almeno nei playoff - l’assetto che più valorizza le potenzialità della rosa (come ha ammesso lui stesso). Più che la classifica, insomma, conta il Cagliari. Ora più che mai.