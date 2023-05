Corsa a tre con gli specialisti Ranieri, Pecchia e Bisoli 

Tutto in 90 minuti. A giocarsi il quarto posto all’ultima giornata saranno Südtirol, Parma e Cagliari, e di conseguenza Pierpaolo Bisoli, Fabio Pecchia e Claudio Ranieri, con carriere alle spalle completamente diverse, ma tutti e tre specialisti in promozioni tra i cadetti (due a testa, guarda caso) e pronti a sparare le cartucce residue venerdì per evitare le insidie dei preliminari in gara secca e giocarsi poi i playoff col coltello dalla parte del manico sino all’eventuale finale.

Il calendario

Il Cagliari non è padrone del proprio destino, ma ha il calendario dalla sua parte. Dovrà intanto provare a vincere la sua partita sul campo del Cosenza (ancora in lotta per la salvezza) e sperare che non facciano altrettanto il Südtirol e il Parma impegnati - rispettivamente - a Modena e in casa contro il Venezia. A dir il vero, potrebbe bastare anche un pareggio se altoatesini ed emiliani dovessero perdere. Nella stesura della griglia saranno decisivi gli scontri diretti in caso di arrivo a braccetto: il Cagliari è in vantaggio col Südtirol grazie alla differenza reti (2-2 a Bolzano, 1-1 nell’Isola) e in svantaggio col Parma (1-1 alla Domus, 2-1 al Tardini).

Numeri, certezze

Ranieri ci crede, ci punta. Il successo sul Palermo (il terzo di fila) ha dato ulteriore carica e autostima alla formazione rossoblù, tra le favorite per gli spareggi a prescindere dalla situazione che ci sarà venerdì sera quando calerà il sipario. I playoff in Serie B saranno una novità per Ranieri, salito direttamente in A sia col Cagliari nella stagione 1989-90 (da terzo) sia con la Fiorentina nel 1994 (dominando in questo caso il campionato). La sua esperienza, però, va oltre ogni categoria e il modo in cui ha cambiato la squadra (sia tatticamente che caratterialmente) dall’oggi al domani è la conferma di quanto sia fondamentale il ruolo di un allenatore (dopo un girone d’andata al limite dell’imbarazzo con Liverani in panchina). La difesa è così diventata la quinta del torneo, l’attacco il quarto con Lapadula capocannoniere indiscusso a quota 20 reti. Numeri. Certezze.