Corsa a evitare i playout 

Ultima giornata in Eccellenza e poche caselle ancora da assegnare. I risultati principali sono stati già definiti, con la promozione in Serie D dell’Ossese (prima volta nella storia), le retrocessioni di Sant’Elena e Ferrini Cagliari (squadre del terzo centro abitato più popoloso dell’Isola e del capoluogo), la qualificazione direttamente alla finale regionale dei playoff dell’Ilvamaddalena (che a 90’ dal termine vanta 14 punti di vantaggio sulla quinta) e la semifinale degli spareggi che si giocherà tra Nuorese, terza, e Tempio, quarta. In sostanza mancano solo i nomi delle squadre che disputeranno i playout e in questo caso sono ancora quattro le formazioni a rischio.

Giornata decisiva

In ordine crescente di classifica ci sono il Buddusò terzulimo a quota 33, il Santa Teresa quart’ulimo con 34 punti, il Tortolì a 35 e il Villasimius a 36. Oggi lo spareggio salvezza si giocherebbe tra Buddusò e Santa Teresa con una sfida di andata e ritorno, ma l’ultimo turno potrebbe rivelare sorprese e rimescolare le carte.

Il Villasimius, che domenica scorsa ha battuto la corazzata Ilva compiendo un fondamentale balzo in alto, scende in campo a Iglesias per un match tutt’altro che facile, anche se i minerari non hanno più obiettivi; il Tortolì, a sua volta capace di conquistare tre punti nel turno precedente proprio nello scontro diretto in trasferta con Buddusò, affronta in casa il Tempio; il Santa Teresa fa visita all’Uri, a sua volta senza interessi di classifica; il Buddusò infine gioca sul capo del Taloro, già salvo. Intorno alle 18 si saprà come è andata, chi potrà festeggiare e chi invece dovrà prolungare la stagione con i playout.

Le gare

Il resto della giornata serve solo a chiudere in bellezza un torneo incerto e appassionante sino alla fine. La capolista gioca a Calangianus con l’intenzione di confermare la propria imbattibilità, mentre i maddalenini ospitano il Carbonia reduce da uno sprint finale che l’ha trascinato alla salvezza. La Nuorese gioca a Settimo San Pietro contro il Sant’Elena, la Ferrini ospita un Lanuse che nelle ultime giornate ha perso diverse posizioni in classifica ma, a quota 38 punti, è comunque salvo.

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