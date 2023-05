Corsa a due per il Municipio: Piredda sfida il sindaco Meloni 

Due le liste in campo per le comunali a Donori. A sfidare il sindaco uscente Maurizio Meloni, 65 anni, ex funzionario delle Poste alla guida della lista civica “Insieme per Donori”, sarà Salvatorangelo Piredda, libero professionista di 44 anni, a capo della civica “Per creare futuro”. «Vogliamo dare ascolto alla gente, ciò che è mancato in questi anni - dice Piredda - le nostre priorità sono rivolte al settore urbanistico e all’agricoltura. Serve una nuova politica abitativa per mettere un freno allo spopolamento del paese, oggi sotto i 2000 abitanti. Nel settore agricolo puntiamo alla costruzione di un frantoio comunale per i nostri olivicoltori e i 600 ettari di uliveti. Pensiamo inoltre a uno sbarramento nel rio Sa Roca che consenta di avere acqua a basso costo per irrigare i campi». Prevista anche la creazione di una comunità energetica e il potenziamento della pratica sportiva.

Nel segno della continuità invece la proposta di Meloni: «Sono stati anni difficili a causa della pandemia a cui si è aggiunta l’assenza di un medico di base. Abbiamo fatto ogni sforzo per tutelare la salute pubblica». Meloni rivendica le cose fatte, a partire dai progetti finanziati per l’ampliamento del polo scolastico (4 milioni di euro dal Pnrr e la rotonda sulla 387 (450 mila euro): «Ma non solo, abbiamo riqualificato strade, piazze e parchi e migliorato il sistema di illuminazione». Tra le scommesse c’è il turismo lento: «Donori è entrata nel Cammino di Santa Barbara, passo decisivo per la valorizzazione del sito minerario de S’Ortu Becciu».

