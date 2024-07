Corruzione, Toti verso le dimissioni «Parlerò con Salvini» 

Un incontro che vorrebbe rivelarsi risolutivo, in un senso o nell’altro, quello che Giovanni Toti ha chiesto al ministro per le infrastrutture Matteo Salvini. Per questo il governatore, che il Riesame ha lasciato ai domiciliari, ha inoltrato istanza al giudice. Ma fonti vicine al ministro fanno sapere che l’incontro, ipotizzato inizialmente per domani, vista la presenza del leader della Lega per motivi istituzionali a Genova, «non è previsto nè ora nè nei prossimi giorni».

Appare dunque ancora più in salita il futuro politico di Toti dopo la scelta del Riesame di respingere l’istanza di remissione in libertà. I giudici sono stati durissimi: «Non ha compreso i reati e può ripeterli». In una lettera al suo avvocato il presidente della Liguria ha sottolineato come «la poltrona è ormai un peso» e invece le elezioni le vede «come una liberazione». Parole che, per la prima volta dal terremoto politico giudiziario che lo ha portato agli arresti, evocavano la possibilità di lasciare il mandato di governatore. Ma, fonti a lui vicine oggi assicurano che «non ci sarà alcuna resa». Decisivi in questo senso saranno i colloqui, anche questi richiesti tramite istanza al giudice, con i suoi collaboratori più fedeli, gli assessori Alessandro Piana, che regge l’interim della presidenza, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola.

«Nei prossimi giorni, con il permesso dei magistrati, tornerò ad incontrarmi con gli amici del mio movimento politico, gli alleati, e tutti coloro che potrò vedere per parlare di futuro», ha scritto Toti nella lettera al suo avvocato. «E le scelte che faremo saranno prima di tutto per il bene della Liguria a cui oggi tutta l’Italia dovrebbe guardare con grande attenzione». Ma se lo stallo si protrarrà, se il sostegno della maggioranza dovesse risultare non univoco, nonostante la giunta regionale continui a dire «andiamo avanti», non è escluso che la politica ligure possa dover prepararsi alle elezioni regionali in tempi brevi.

RIPRODUZIONE RISERVATA